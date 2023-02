Gwiezdne Wojny - Darth Vader w szkarłatnym stroju. Figurka zachwyca

fot. materiały prasowe

Hasbro ogłosił nową figurkę kolekcjonerską dla fanów. Gwiezdne Wojny jak zawsze inspirują kolekcjonerów do wydania ogromnych kwot na eksponaty i ta figurka Dartha Vadera wpisuje się w to idealnie.

Darth Vader - zachwycają figurka

Nowy eksponat kolekcjonerski powstał specjalnie z okazji 40. rocznicy premiery filmu Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi. Inspirowana jest ona jednak plakatem z pierwotnym tytułem widowiska: Revenge of the Jedi. Tak początkowo ten film był promowany, ale potem George Lucas stwierdził, że zemsta nie może być cechą Jedi, więc dokonał zmiany. Inspiracja plakatem przekłada się na to, że Darth Vader ma szkarłatny kostium.

Figurkę będzie można zakupić w kwietniu 2023 roku podczas Star Wars Celebration w Londynie. Co więcej, wraz z zakupem eksponatu każdy fan dostanie wspomniany plakat.

Cena figurki to 33,99 dolarów, Będzie ona dostępna tylko i wyłącznie na Star Wars Celebration. Zobaczcie sami, jak się ona prezentuje.