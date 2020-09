Gwiezdne Wojny - dlaczego Anakin nienawidził Obi-Wana? Komiks wskazuje przyczynę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Lucasfilm

Anakin Skywalker był uczniem Obi-Wana Kenobiego i na przestrzeni wielu historii z ich udziałem, chciał udowodnić mistrzowi swoją wartość. Bardzo często dochodziło między nimi do spięć, ponieważ porywczy charakter Anakina był stopowany przez Obi-Wana. Skywalker nie był też pocieszony z faktu, że Rada Jedi nie ufa jego umiejętnościom.

W filmie Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów doszło w końcu do starcia Anakina z Obi-Wanem na Mustafarze. Wynikiem walki ucznia i mistrza, okazał się być upadek tego pierwszego, który cudem przeżył pozbawiony prawie wszystkich kończyn. Tak poniekąd narodził się Darth Vader i przez wiele lat uważano, że Anakin żywił do Obi-Wana nienawiść spowodowaną wymienionymi wcześniej względami, takimi jak zazdrość z powodu jego rosnącej mocy i brak akceptacji ambicji Anakina.

Lucasfilm

Jendak komiks Star Wars: Darth Vader #5, autorstwa Grega Paka, Raffaele Ienco, Neeraja Menona i Joe'ego Caramangi, pokazuje, że wcale nie chodziło o "zawodową" zawiść, ale była to kwestia bardziej osobista. Okazuje się, że Anakin mógł zinterpretować relację Obi-Wana i Padme w kategorii romansu. Anakin najwyraźniej uwierzył w swoim umyśle w taką narrację. W komiksie Vader znajduje się w bazie Rebeliantów i zbiera szczegóły dotyczące śmierci swojej żony. Jego droid odkrywa dane zawierające nagranie z ostatnich chwil Padme. To sprawia, że Vader przypomina sobie ich kłótnie oraz relację Padme i Obi-Wana.

Pojawiają się często różne interpretacje wydarzeń na Mustafarze i przemiany Anakina. Wielu jest zdania, że jego reakcja wywołana była brakiem akceptacji na jego dążenia do wielkiej mocy. Komiks zdaje się jednak sugerować, że miało to ścisły związek z emocjonalnością Anakina, który nieumiejętnie odczytywał relację swojej żony z Obi-Wanem. Vader widzi moment przed śmiercią Padme, której ostatnimi słowami jest właśnie imię Obi-Wana. Droid dodatkowo komentuje zdarzenie stwierdzając, że ten zapewne był dla niej bardzo ważny. To rozwściecza Dartha Vadera, który tnie droida nieświadomego tego, że to on właśnie jest Anakinem.

Lucasfilm

To pokazuje, że owa sytuacja nadal jest bardzo delikatną sprawą i bez względu na wszystko, imię Obi-Wana nie powinno być ostatnimi słowami Padme w uznaniu Vadera. Ostatecznie Anakin prawdopodobnie nadal zaprzecza samemu sobie, że to jego przejście na ciemną stronę Mocy prawdopodobnie pozbawiło go szczęśliwej relacji z Padme i swoim mistrzem. Nie jest to także powiedziane wprost, że chodzi o względy osobiste, ale reakcje Dartha Vadera z nowego komiksu wskazują, że tutaj może być istota jego nienawiści do byłego mistrza.