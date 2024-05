Nadchodzą Gwiezdne Wojny od twórcy Peaky Blinders. Scenarzysta o postępach prac

fot. Lucasfilm

Sharmeen Obaid-Chinoy wyreżyseruje projekt powiązany z postacią Rey Skywalker. Bohaterkę ponownie zagra Daisy Ridley, co potwierdziła z ogromną ekscytacją. Historia ma zostać osadzona 15 lat po wydarzeniach z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, a scenariusz jest aktualnie tworzony przez twórcę Peaky Blinders, Stevena Knighta. W rozmowie z portalem NME, scenarzysta opowiedział o swojej pracy.

- Mogę powiedzieć, że nad tym pracuję! Wszystko idzie dobrze. Tak, wgłębiam się w to niesamowite uniwersum. Uwielbiam to. I to dobrzy ludzie. Ponownie, kiedy dojdziesz do tego poziomu, odkryjesz, że ludzie, którzy tam są, nie siedzą tam bez powodu.

Knight już przez jakiś czas dokonuje poprawek i prawdopodobnie przekazał już wiele szkiców do Lucasfilm. Mówi się, że Ridley również otrzymała którąś wersję scenariusza. To jednak nie oznacza, że prace nad nim zostały skończone. Biorąc pod uwagę fakt, że Knight niedługo będzie pochłonięty pracą nad filmem Peaky Blinders, prawdopodobnie zostały mu już ostatnie poprawki.

Gwiezdne Wojny - co wiadomo o filmie z Rey?

Opowiadając o tej produkcji, reżyserka stwierdziła, że "przyszedł czas na kobietę, która ukształtuje historię w odległej galaktyce". Jeszcze w listopadzie sama Ridley została zapytana o nadchodzący projekt. Była równie podekscytowana, co Obaid-Chinoy, i potwierdziła, że zna już jego zarys fabularny. Wiadomo też, że zostanie rozwinięty wątek Nowego Zakonu Jedi, a sama postać Rey nie będzie w centrum uwagi.

Film nie ma jeszcze daty premiery. Nie wiadomo również, kiedy rozpoczną się zdjęcia.