Wujek Foliarz - zwiastun filmu. Komedia o teoriach spiskowych to spin-off Fanatyka

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Wujek Foliarz to polska komedia inspirowana słynną internetową pastą pod tym samym tytułem. Jest to oficjalny spin-off filmu Fanatyk Malcolma XD, który był ekranizacją innej znanej pasty o fanatyku wędkarstwa. Nowa historia skupia się na teoriach spiskowych w komediowym wydaniu. Za projekt odpowiadają Michał Tylka oraz Malcolm XD.

Bohater wspomnianej twórczości internetowej jest przekonany o nadchodzącym końcu świata, ale zagłada mu niestraszna, ponieważ przygotował się na nią. Zaopatrzenie czeka w piwnicy na działce. Jest on również zaznajomiony z wszystkimi aktualnymi teoriami spiskowymi, a jego poglądy oraz zachowanie to pasmo absurdu, które przyczyniło się do popularyzacji pasty.

Wujek Foliarz – zwiastun

Na tę chwilę projekt nie ma pełnego opisu fabuły, więc nie wiadomo dokładnie, jaką historię przedstawi. Wiemy tyle, ile zwiastun pokazuje i sugeruje, nie zdradzając jednak wszystkich szczegółów. Zobaczcie zapowiedź i oceńcie sami:

Wujek Foliarz – obsada

Główne role grają Adam Woronowicz, Mikołaj Kubacki i Kamila Urzędowska. W obsadzie znajdują się również takie osoby jak Piotr Adamczyk, Katarzyna Figura oraz Andrzej Grabowski.

Kinowa premiera zaplanowana jest na 14 marca 2025 roku. Film powstał dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.