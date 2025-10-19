Gwiezdne wojny - George Lucas promuje swoje muzeum. Zapytano go o Star Wars

fot. Lucasfilm

Reklama

Od wielu lat George Lucas pracuje nad swoim aktualnym projektem życia - wielkim muzeum, które powstaje w Los Angeles, a jego otwarcie zaplanowano na 2026 rok. Muzeum ma naturalny związek z kinem, ale wbrew temu, co myślą fani Star Wars, nie ono będzie w nim dominować. The Wall Street Journal porozmawiał z Lucasem o tym projekcie oraz zapytał go o współczesne Gwiezdne wojny Disneya.

Gwiezdne wojny Disneya - perspektywa George’a Lucasa

Tak twórca franczyzy odpowiedział na pytanie o obecne Gwiezdne wojny:

- Disney przejął je i nadał im własną wizję. To się wydarzyło. Oczywiście, że już zostawiłem to za sobą. Mam swoje życie. Buduję muzeum, a taka budowa jest o wiele trudniejsza niż robienie filmów.

Natomiast na pytanie o miejsce Star Wars w muzeum, Lucas powiedział:

- To jedna galeria z 33. Wprowadziłem ją niechętnie. Nie chcę, aby ludzie przychodzili do muzeum i pytali: „gdzie są Gwiezdne wojny?”.

Między innymi w tej galerii znajdziemy oryginalny model myśliwca N-1 z Naboo z filmu Mroczne widmo z 1999 roku. Ponoć w większości ma być ona poświęcona pojazdom z Gwiezdnych wojen.

Na razie dokładna data otwarcia muzeum nie jest znana.