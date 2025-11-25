Reklama
Ten aktor zostanie nowym Batmanem w DCU? James Gunn reaguje na komentarz fana

Fani wciąż czekają na ogłoszenie tego, kto wcieli się w Bruce'a Wayne'a w DCU. Czy komentarz Jamesa Gunna może być wskazówką?
Magda Muszyńska
Tagi:  bruce wayne 
casting DCU batman
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Batman fot. DC
James Gunn stopniowo rozwija nowe uniwersum DC. W tym roku w akcji zobaczyliśmy Supermana, w którego wcielił się David Corenswet. Fani czekają teraz na debiut w DCU kolejnego ikonicznego superbohatera, czyli Batmana. Wydawało się, że w najbliższym czasie nie poznamy nazwiska aktora, który wcieli się w Bruce'a Wayne'a. Ale możliwe, że dostaliśmy pewną wskazówkę.

Czytaj więcej: Tom Welling chciałby wcielić się w Batmana. Od Supermana do Mrocznego Rycerza?

Tom Brittney jako Batman w DCU?

Ostatnio James Gunn podzielił się zdjęciem w mediach społecznościowych, gdzie prezentuje scenopis do kontynuacji Supermana, pt. Man of Tomorrow, do którego zdjęcia rozpoczną się w kwietniu 2026 roku. Jeden z fanów wstawił komentarz "Bruce mówi: [emotka trytona]" wraz ze zdjęciem Toma Brittneya, sugerując, że wcieli się w Batmana. Aktor był jednym z finałowych kandydatów do roli Clarka Kenta. Gunn skomentował ten post, pisząc: "Ten facet to cholernie świetny aktor!".

nullfot. comicbookmovie.com // zrzut ekranu

Gunnowi zdarza się w taki tajemniczy sposób sugerować casting i zapowiadać ogłoszenia. Oczywiście nie musi to oznaczać, że Brittney dostanie rolę Batmana, ale może go obsadzić jako inną postać. Tak było w przypadku Nicholasa Houlta, który starał się o rolę Supermana, ale ostatecznie zagrał Lexa Luthora. Pewne jest, że Gunn zachwalał Toma Brittneya nie raz. 

Tom Brittney to brytyjski aktor, który ma 35 lat. Występował w serialach Grantchester, UnReal: Telewizja kłamie i Porzucony według Harlana Cobena. Ponadto zagrał w filmie Misja Greyhound.

Nowy Batman w DCU zadebiutuje w filmie The Brave and the Bold, który ma być "dziwną historią ojca i syna" o Batmanie i Robinie. Niewykluczone, że zobaczymy już jakąś zapowiedź tej postaci w Man of Tomorrow. Ponadto nie można zapomnieć, że Robert Pattinson powróci do roli Mrocznego Rycerza w drugiej części Batmana od Matta Reevesa. Natomiast kolejny film z DCU to Supergirl, która trafi do kin 26 czerwca 2026 roku.

Źródło: comicbookmovie.com

