Tego się nie spodziewaliście! W Assassin's Creed Shadows pojawi się zawartość z Attack on Titan

Bezpłatna aktualizacja wprowadza do Assassin's Creed Shadows nową zawartość, w tym misję inspirowaną Attack on Titan. Gracze mogą sięgnąć także po kosmetyczne elementy nawiązujące do tego popularnego anime.
Paweł Krzystyniak
Assassin's Creed: Shadows x Attack on Titan fot. Ubisoft
Już dziś, 25 listopada, w Assassin’s Creed Shadows startuje zaskakujące wydarzenie stworzone we współpracy z popularnym anime Attack on Titan. To część bezpłatnej aktualizacji dostępnej dla wszystkich graczy, która zawiera także dodatkową zawartość fabularną.

Nowe zadanie zabiera Naoe i Yasuke w głąb Kryształowej Jaskini, by uratować przyjaciela tajemniczej kobiety, Ady, z rąk niebezpiecznego kultu. Tym razem bohaterom przyjdzie zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem, a gracze, którzy podejmą się tej misji i ją ukończą, otrzymają ekskluzywne nagrody, obejmujące m.in. nową katanę. W wirtualnym sklepie pojawią się też pakiety kosmetycznej zawartości inspirowanej Attack on Titan – zainteresowani będą mogli kupić m.in. strój tytana dla Yasuke, kostium Mikasy dla Naoe, a także wierzchowca w stylu Oddziału Zwiadowczego.

W nowej aktualizacji wprowadzono również dodatkową, bezpłatną misję fabularną zatytułowaną „A to ci zagadka...”, w której Naoe i Yasuke wymieniają się swoimi umiejętnościami i uczą nowych technik.

Assassin's Creed Shadows jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Już wkrótce, bo 2 grudnia, gra trafi także na Nintendo Switch 2.

Źródło: informacja prasowa

Paweł Krzystyniak
Powiązane seriale

8,5

2013
Shingeki no Kyojin
Oglądaj TERAZ Shingeki no Kyojin Fantasy
