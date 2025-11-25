Walczył z Iron Manem, teraz uczy oscarowych aktorów. Wideo promuje serial MCU

fot. materiały prasowe

Ben Kingsley wcielał się w postać zwaną Mandarynem w filmie Iron Man 3. Tak był zapowiadany w promocji. W filmie okazało się, że był częścią dużego twistu, z którego wynika, że był aktorem Trevorem Slatterym pracującym dla prawdziwego czarnego charakteru. W Wonder Manie powraca i już nie w głowie mu pracowanie dla złoczyńców - teraz Trevor uczy aktorstwa, by wyszkolić kolejne wybitne jednostki kina. Można założyć, że tytułowy bohater o imieniu Simon będzie jego uczniem.

Wonder Man - meta promocja

Serial ma być satyrą na Hollywood i jego podejście do kina superbohaterskiego. W promocji z przymrużeniem oka widzimy, że Trevor Slattery rozkręca biznes mający na celu rozpromować jego szkołę aktorską, w której, używając "metody Slattery'ego", będzie uczyć kolejne wybitne aktorki i aktorów. Co ciekawe, w różnych miejscach w USA można znaleźć ogłoszenia jego szkoły aktorskiej z numerem telefonu! Widać, że Disney+ podchodzi zupełnie inaczej do promocji tej produkcji osadzonej w MCU.

W obsadzie są Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Arian Moayed, X Mayo, Zlatko Burić, Olivia Thirlby oraz Byron Bowers. Serial wzbudza nadzieję fanów przez osoby twórców, bo są to Andrew Guest (scenarzysta seriali Community i Brooklyn 99) oraz Destin Daniel Cretton, reżyser dobrze ocenianego Shang-Chi i nadchodzącego Spider-Man: Całkiem nowy dzień.

Wonder Man - premiera w Disney+ odbędzie się 26 stycznia 2026 roku. Od razu udostępniony zostanie cały sezon.