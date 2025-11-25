Postać Sadie Sink ze Spider-Mana 4 i Doom mają inny związek niż myślano? To nie klon Jean Grey

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Zagadka tożsamości postaci Sadie Sink w filmie Spider-Man 4 wciąż nie jest rozwiązana. W ostatnim czasie pojawiło się sporo głosów, że młoda gwiazda Stranger Things może wcielić się w rolę Madelyne Pryor, złowrogiego klonu Jean Grey. Od wczoraj jednak kilku scooperów przekonuje swoich odbiorców, że aktorka w rzeczywistości sportretuje Shathrę, pradawne bóstwo, które może "wyczuć" działania Doktora Dooma.

Sama komiksowa Shathra jest ściśle powiązana z fundamentalną dla mitologii obdarzonych pajęczą mocą istot Siecią Życia i Przeznaczenia. Spekuluje się, że to właśnie rzeczona sieć umożliwi antagonistce wychwycenie anomalii odbijających się na całym multiwersum, za którymi może stać główny złoczyńca Doomsday. Czy postacie połączą jednak na ekranie siły, choćby w Secret Wars?

Sadie Sink komentuje pogłoski łączące ją z rolą Jean Grey

Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna. Tym bardziej, że według dociekań scooperów z rolą Sadie Sink w Całkiem nowym dniu związany jest twist fabularny. Początkowo jej postać miałaby być sojuszniczką Petera Parkera, by następnie stać się przeciwniczką Spider-Mana. Rozwiązania zagadki nie ułatwia również sama aktorka, która o spekulacjach, łączących ją np. z występem jako Jean Grey, mówi tak:

To właściwie zaczęło się wtedy, zanim w ogóle się dowiedziałam, że będę pracować nad tym projektem. Pomyślałam sobie: "Chwila! O czym oni w ogóle mówią?". Wiele osób zapomina, że ​​kolor włosów można zmienić, ale tak, rozumiem wszystkie te teorie. Ludzie będą musieli po prostu poczekać i sami się przekonać. Cieszę się, że to wszystko może wreszcie się skończy.

Sink wyjawiła też, że rolę w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień dostała już w trakcie prac nad 5. sezonem Stranger Things, "więc nie tak dawno". Dlaczego na planie produkcji Marvela i Sony widzimy ją najczęściej w wielkiej, puchowej kurtce? Jak sama przyznaje:

Tom Holland może machać do fanów, bo ludzie wiedzą, kim jest, ale potem dostrzegasz mnie i jestem jak pingwin.

Produkcja Spider-Man 4 ma wejść do kin 31 lipca przyszłego roku.