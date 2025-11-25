Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Postać Sadie Sink ze Spider-Mana 4 i Doom mają inny związek niż myślano? To nie klon Jean Grey

Kogo w filmie Spider-Man 4 gra Sadie Sink? Pojawiły się nowe spekulacje na temat jej roli, łączące postać aktorki z działaniami Doktora Dooma. Sama zainteresowana odniosła się również do doniesień, według których ma ona wcielić się w Jean Grey. 
placeholder
Reklama
placeholder
Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU sadie sink
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Sadie Sink Netflix
Reklama

Zagadka tożsamości postaci Sadie Sink w filmie Spider-Man 4 wciąż nie jest rozwiązana. W ostatnim czasie pojawiło się sporo głosów, że młoda gwiazda Stranger Things może wcielić się w rolę Madelyne Pryor, złowrogiego klonu Jean Grey. Od wczoraj jednak kilku scooperów przekonuje swoich odbiorców, że aktorka w rzeczywistości sportretuje Shathrę, pradawne bóstwo, które może "wyczuć" działania Doktora Dooma.

Sama komiksowa Shathra jest ściśle powiązana z fundamentalną dla mitologii obdarzonych pajęczą mocą istot Siecią Życia i Przeznaczenia. Spekuluje się, że to właśnie rzeczona sieć umożliwi antagonistce wychwycenie anomalii odbijających się na całym multiwersum, za którymi może stać główny złoczyńca Doomsday. Czy postacie połączą jednak na ekranie siły, choćby w Secret Wars?

Sadie Sink komentuje pogłoski łączące ją z rolą Jean Grey

Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna. Tym bardziej, że według dociekań scooperów z rolą Sadie Sink w Całkiem nowym dniu związany jest twist fabularny. Początkowo jej postać miałaby być sojuszniczką Petera Parkera, by następnie stać się przeciwniczką Spider-Mana. Rozwiązania zagadki nie ułatwia również sama aktorka, która o spekulacjach, łączących ją np. z występem jako Jean Grey, mówi tak:

To właściwie zaczęło się wtedy, zanim w ogóle się dowiedziałam, że będę pracować nad tym projektem. Pomyślałam sobie: "Chwila! O czym oni w ogóle mówią?". Wiele osób zapomina, że ​​kolor włosów można zmienić, ale tak, rozumiem wszystkie te teorie. Ludzie będą musieli po prostu poczekać i sami się przekonać. Cieszę się, że to wszystko może wreszcie się skończy. 

Sink wyjawiła też, że rolę w filmie Spider-Man: Całkiem nowy dzień dostała już w trakcie prac nad 5. sezonem Stranger Things, "więc nie tak dawno". Dlaczego na planie produkcji Marvela i Sony widzimy ją najczęściej w wielkiej, puchowej kurtce? Jak sama przyznaje:

Tom Holland może machać do fanów, bo ludzie wiedzą, kim jest, ale potem dostrzegasz mnie i jestem jak pingwin. 

Spider-Man - najpotężniejsze postacie z filmów o Pajączku

arrow-left 25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu. Źródło: Sony arrow-right
25. Peter Porker aka Spider-Ham - Jego największą bronią jest nieprzeciętna inteligencja. Poza charakterystycznym dla Spider-Ludzi pajęczym zmysłem posiada on także tzw. „spider-nonsense”, pozwalający mu odczytywać rzeczywistość w obrębie kreskówkowej konwencji. W roli Kapitana Zooversum siła i szybkość Spider-Hama uległy znacznemu zwiększeniu.
24. Mac Gargan aka Skorpion - Posiada on nadludzką siłę (może podnosić ciężary o wadze ok. 15 ton), szybkość i wytrzymałość, cechują go również ponadprzeciętne umiejętności detektywistyczne. Z drugiej strony Gargan bez stroju Skorpiona w niektórych komiksach może umrzeć – wszystko przez genetyczną przypadłość, z którą się zmaga.
23. Herman Schultz aka Shocker - Genialny wynalazca, który dzięki zaprojektowanym przez siebie broniom i pancerzom potrafi tworzyć pole siłowe i znacznie wzmacniać swoją wytrzymałość. Z drugiej jednak strony Shocker niejednokrotnie dawał wyraz braku pewności siebie w działaniach.
22. Peter Parker aka Spider-Man Noir - 22. Peter Parker aka Spider-Man Noir - Posiada moce charakterystyczne dla Spider-Ludzi z nadludzką siłą na czele. Choć ta ostatnia jest mniejsza niż w przypadku Petera Parkera, czynnik leczniczy u Spider-Mana Noir działa znacznie szybciej. Bohater ma również pajęcze zmysły i potrafi strzelać sieciami.
21. Peni Parker aka SP//dr - Dzięki zbroi/robotowi o nazwie SP//dr Peni dysponuje nadludzką siłą i wytrzymałością, mogąc również przejmować kontrolę nad urządzeniami komputerowymi. Sama dziewczynka jest także genialną wynalazczynią.
20. Aaron Davis aka Prowler - Choć nie dysponuje on nadludzką siłą, jego zwinność plasuje go na tym polu w czołówce postaci całego uniwersum. Davis jest również strzelcem wyborowym i znakomitym akrobatą. Pancerz zapewnia mu z kolei obronę przed kulami i pociskami.
19. Harry Osborn aka Zielony Goblin - Serum Goblina i przejęty od ojca kostium dają mu nadludzką siłę i szybkość, znacznie zwiększając też iloraz inteligencji postaci. W trakcie jednego z pojedynków ze Spider-Manem Harry podniósł 10-tonowy ciężar. Słabością młodego Osborna jest głównie jego niestabilność emocjonalna.
18. Aleksij Sytsewicz aka Rhino- Dzięki kostiumowi Rhino podnosi przedmioty przekraczające masą 75 ton, znacznie wzrasta również jego wytrzymałość. W niektórych komiksach pancerz złoczyńcy pozwalał mu także bombardować przeciwnika promieniowaniem gamma. Postać ta jest jednak uznawana za jedną z mniej inteligentnych. W dodatku w trakcie biegu w pełnym uzbrojeniu Rhino nie może zmienić kierunku ataku.
17. Curt Connors aka Lizard - Connors jeszcze jako naukowiec uznawany był za geniusza. Po cielesnej transformacji zyskał nadludzką siłę, szybkość i wytrzymałość, mogąc również korzystać ze śmiercionośnych kłów, pazurów i ogona lub kontrolować wszystkie gady. Jego wielką słabością jest zimno – wystarczy zaledwie kilka minut w ujemnej temperaturze, aby Lizard okazał się bezbronnym przeciwnikiem.
16. Adrian Toomes aka Vulture - Egzoszkielet zapewnia mu nadludzką siłę, wytrzymałość, szybkość i zdolność latania. Jego skrzydła potrafią również tworzyć pole elektromagnetyczne.
15. Gwen Stacy aka Spider-Woman - Posiada cały katalog pajęczych mocy z nadludzką siłą na czele. W dodatku jej ciało potrafi emitować wyładowania bioelektryczne (tzw. Venom Blast), które mogą powalić jednocześnie całą armię przeciwników.
14. Miles Morales aka Spider-Man - Korzysta z tych samych mocy, co Spider-Woman, przy czym Miles tworzy jeszcze potężniejsze wiązki bioelektryczne nazywane „Mega Venom Blast”.
13. Olivia Octavius aka Lady Octopus - Jej umysł uznawany jest za genialny. W czasie korzystania ze stroju i macek Olivia znacznie zwiększa swoją siłę (podnosi przedmioty o masie ponad 75 ton), mogąc jednocześnie przejmować pełną kontrolę nad Internetem czy sieciami komputerów.
12. Quentin Beck aka Mysterio - Beck nie posiada nadludzkiej siły czy wytrzymałości, ale dzięki specjalnemu urządzeniu do teleportacji może poruszać się z niebywałą szybkością. Jego największą bronią jest tworzenie iluzji, wprawiających przeciwników w totalną konfuzję – czasami ich źródło tkwi w nauce, w innych przypadkach w magii.
11. Peter B. Parker aka Spider-Man - Posiada dokładnie te same moce, co znany nam wszystkim Peter Parker, jednak jego życiowe wybory doprowadziły do pojawienia się niestabilności emocjonalnej i późniejszej depresji.
10. Molten Man - Poza nadludzką siłą i wytrzymałością Molten Man może nagrzewać swoje ciało do takiego stopnia, że emituje on śmiercionośne promieniowanie i zwiększa temperaturę najbliższego otoczenia do ok. 150 stopni Celsjusza, zabijając tym samym wrogów.
9. Hydro-Man - Potrafi przemieniać się w wodę (lub inne ciecze), mogąc dzięki temu tworzyć potężne tsunami. Jego siła jest niewyobrażalna, ale Hydro-Man ma jedną, wielką słabość – pod postacią wody jedna z jej cząsteczek jest de facto jego umysłem. Jeśli zostanie odseparowana od reszty, złoczyńca zupełnie traci swoją moc.
8. Max Dillon aka Electro - Dzięki wchłanianiu energii elektrokinetycznej Electro może tworzyć wyładowania o mocy aż 10 mln woltów – m.in. pod postacią potężnych piorunów. Korzystającego z pełni potęgi złoczyńcę można jednak relatywnie łatwo pokonać, choćby wrzucając go do wody.
7. Flint Marko aka Sandman - Po przemianie jego ciało staje się amorficznym zbiorem drobinek piasku, dając mu niewyobrażalną siłę i możliwość przygniatania przeciwników potężnymi konstrukcjami. Słabościami Sandmana są woda i wysokie temperatury.
6. Cyclone - Tworzy on wokół siebie potężne wiry powietrzne, w których prędkość wiatru znacznie przekracza najsilniejsze wiatry na naszej planecie (ponad 480 km/h). W dodatku Cyclone powołuje do istnienia szereg niszczycielskich tornad.
5. Wilson Fisk aka Kingpin - Fisk posiada wielką, choć nie nadludzką siłę. O jego wysokiej pozycji w rankingu decyduje jednak intelekt Kingpina, który czyni z niego prawdziwego mistrza zbrodni, wpływającego na działania na całej naszej planecie.
4. Peter Parker aka Spider-Man
3. Otto Octavius aka Doktor Octopus - Cybernetyczne macki dają mu nadludzką siłą i niewiarygodną zdolność poruszania się (swego czasu Octavius dzięki mackom skoczył na odległość przeszło 1500 km). Podobnie jak w przypadku Kingpina o jego pozycji w rankingu decyduje geniusz postaci – warto dodać, że Doktor Octopus jest także ekspertem w dziedzinie promieniowania i bomb nuklearnych.
2. Norman Osborn aka Zielony Goblin - Po zaaplikowaniu sobie serum/formuły Goblina Norman Osborn zyskał nadludzką siłę, szybkość, zwinność i wytrzymałość. Jego największą bronią jest jednak intelekt, pozwalający mu m.in. tworzyć lek na raka czy gromadzić wokół siebie innych złoczyńców.
1. Eddie Brock aka Venom - Wśród zdolności symbionta (w jego podstawowej wersji) można wymienić m.in.: nadludzką siłę, przyśpieszony czynnik leczniczy, pamięć genetyczną, szybsze wychwytywanie nadchodzącego zagrożenia, manipulację procesami chemicznymi we własnym organizmie, telepatię, wchłanianie energii czy zmianę kształtu swojego ciała.

Produkcja Spider-Man 4 ma wejść do kin 31 lipca przyszłego roku. 

Źródło: X/comicbookmovie.com

Piotr Piskozub
Piotr Piskozub
Tagi:  marvel 
Spider-Man: Całkiem nowy dzień MCU sadie sink
Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

Najnowsze

1 Wonder Man
-

Walczył z Iron Manem, teraz uczy oscarowych aktorów. Wideo promuje serial MCU

2 Daredevil Foggy Nelson
-

Daredevil: Odrodzenie - Charlie Cox reaguje na teorię fanów o Foggym. Jego odpowiedź budzi podejrzenia

3 Assassin's Creed: Shadows x Attack on Titan
-

Tego się nie spodziewaliście! W Assassin's Creed Shadows pojawi się zawartość z Attack on Titan

4 Desperat
-

Twórca hitu Buntownik z wyboru powraca po latach. Zwiastun jego filmu zachwyci fanów

5 Batman
-
Plotka

Ten aktor zostanie nowym Batmanem w DCU? James Gunn reaguje na komentarz fana

6 The Boys
-

Najwięksi złoczyńcy seriali science fiction. Na podium prawdziwie podłe charaktery

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV