Daredevil: Odrodzenie - Charlie Cox reaguje na teorię fanów o Foggym. Jego odpowiedź budzi podejrzenia

Wiemy, że Foggy Nelson zginął w pierwszym sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie, ale czy aby na pewno? Fani mają teorię, że przeżył i ktoś zapytał o to Charliego Coxa podczas publicznego wystąpienia. Czy nie mówił prawdy?
Tagi:  marvel 
Daredevil: Odrodzenie Disney disney+ MCU
Daredevil Foggy Nelson Fot. Materiały prasowe
Fani snują teorię, że tak naprawdę Foggy Nelson nie zginął i że dowiemy się prawdy w drugim sezonie serialu Daredevil: Odrodzenie. W jednej komiksowej historii tak było, gdy sfingowano jego śmierć, by potem umieścić go w programie ochrony świadków, więc nie byłoby to niemożliwe, ale na razie nikt nie potwierdza tych spekulacji widzów. Charlie Cox na nowym konwencie został o to zapytany podczas panelu i fani nie wierzą w prawdomówność aktora.

Daredevil: Odrodzenie - co z Foggym Nelsonem?

- Ale Daredevil słyszał, jak jego serce przestaje bić? Nie żyje! [śmiech] Przepraszam, jestem bardzo smutny z tego powodu – naprawdę. Uwielbiam tę teorię, ale jest błędna.

Słowa zostały wypowiedziane z takim uśmieszkiem, że fani mają podejrzenia. Wielu fanów jest przekonanych, że jego reakcja była dziwna, więc mu nie wierzą. Nie byłoby to zaskoczeniem, ponieważ aktorzy podpisują umowy NDA, które zabraniają im zdradzać tajemnice, więc wówczas muszą otwarcie kłamać. Najlepszym przykładem był Andrew Garfield, który miesiącami mówił, że nie ma go w Spider-Man: Bez drogi do domu, a ostatecznie miał dużą i ważną rolę.

Przekonamy się w marcu 2026 roku. Wówczas odbędzie się premiera 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie.

Źródło: comicbookmovie.com

