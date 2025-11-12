fot. Wojciech Węgrzyn

Czarna śmierć to nowy serial fabularny, który zadebiutował na antenie TVP1 9 listopada 2025 roku. Zdjęcia do produkcji, których autorem jest Wojciech Węgrzyn, rozpoczęły się pod koniec czerwca we Wrocławiu. Reżyserem Czarnej śmierci jest Kuba Czekaj, a scenariusz napisali Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda.

Czarna śmierć: o czym jest serial?

Czarna śmierć to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku. Akcja serialu rozgrywa się podczas epidemii ospy prawdziwej. Główna bohaterka serialu – Weronika Przybysz – wzorowana jest na doktor Alicji Surowiec, która za swoją postawę w trakcie epidemii ospy otrzymała tytuł Polki Roku 1963. Kierowała ona utworzonym specjalnie na potrzeby leczenia osób chorych na ospę szpitalem w miejscowości Szczodre koło Wrocławia i urządzonym tam izolatorium, pomagało jej tylko dwóch lekarzy. Mimo braku właściwych narzędzi, lekarstw, pomagała śmiertelnie chorymi do ostatniego dnia epidemii.

Czarna śmierć to historia, w której thriller medyczny w przenika się z pełną tajemnic opowieścią szpiegowską. Z jednej strony grupa lekarzy pod wodzą młodej i ambitnej Weroniki Przybysz (Anna Karczmarczyk) toczy heroiczną walkę ze śmiertelną chorobą, z drugiej prowadzone jest – przez dziennikarza lokalnej gazety Igora Bielika (Tomasz Ziętek) – śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie tajemnicy pojawienia się ospy prawdziwej we Wrocławiu i ustalenie, kto był pacjentem zero.

To opowieść o poświęceniu, pokonywaniu trudności, o lekarzach, którzy ryzykując własne zdrowie i życie, walczą o życie pacjentów. To także historia o narastającej potrzebie wolności i prawdy, która jest silniejsza niż strach przed komunistyczną opresją. W serialu nie zabraknie humoru i dowcipu – mimo lęku przed chorobą ludzie we Wrocławiu musieli żyć i normalnie funkcjonować. Okazało się bowiem, że gdy w odciętym od świata miastem zaczęli rządzić lekarze, szybko skończyły się kolejki, towarów przestało brakować, a PRL-owska szarzyzna zaczęła nabierać powoli kolorów. Paradoksalnie, zamknięcie miasta przyniosło jego mieszkańcom powiew wolności i normalności, którego wcześniej tak bardzo brakowało.

Czarna śmierć: kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu Czarna śmierć znaleźli się m.in.:

Anna Karczmarczyk jako Weronika Przybysz

Tomasz Ziętek jako Igor Bielik

Cezary Pazura jako Adam Zajdler

Agnieszka Podsiadlik jako Łucja Winter

Ilona Ostrowska jako Caryca

Jowita Budnik jako Małgosia

Tomasz Sapryk jako Lubicki

Piotr Pacek jako Kuba Wojtasiuk

Agata Łabno jako Anna Bielik

Oliwia Stockinger jako Maja

Rafał Mohr jako Janusz Majer

Sebastian Dela jako Janek

Ile odcinków ma Czarna śmierć?

Serial Czarna śmierć składa się z siedmiu odcinków.

Czarna śmierć: kiedy oglądać?

Serial Czarna śmierć można oglądać na antenie TVP1 w niedzielę o 20:25. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.