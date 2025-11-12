placeholder
Reklama
placeholder

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

Czarna śmierć to serial opowiadający o realnych wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce kilkadziesiąt lat temu. Co wiadomo o produkcji?
placeholder
Reklama
placeholder
Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  czarna śmierć 
fot. Wojciech Węgrzyn
Reklama

Czarna śmierć to nowy serial fabularny, który zadebiutował na antenie TVP1 9 listopada 2025 roku. Zdjęcia do produkcji, których autorem jest Wojciech Węgrzyn, rozpoczęły się pod koniec czerwca we Wrocławiu. Reżyserem Czarnej śmierci jest Kuba Czekaj, a scenariusz napisali Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda. 

Czarna śmierć: o czym jest serial?

Czarna śmierć to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku. Akcja serialu rozgrywa się podczas epidemii ospy prawdziwej. Główna bohaterka serialu – Weronika Przybysz – wzorowana jest na doktor Alicji Surowiec, która za swoją postawę w trakcie epidemii ospy otrzymała tytuł Polki Roku 1963. Kierowała ona utworzonym specjalnie na potrzeby leczenia osób chorych na ospę szpitalem w miejscowości Szczodre koło Wrocławia i urządzonym tam izolatorium, pomagało jej tylko dwóch lekarzy. Mimo braku właściwych narzędzi, lekarstw,  pomagała śmiertelnie chorymi do ostatniego dnia epidemii.

Czarna śmierć to historia, w której thriller medyczny w przenika się z pełną tajemnic opowieścią szpiegowską. Z jednej strony grupa lekarzy pod wodzą młodej i ambitnej Weroniki Przybysz (Anna Karczmarczyk) toczy heroiczną walkę ze śmiertelną chorobą, z drugiej prowadzone jest – przez dziennikarza lokalnej gazety Igora Bielika (Tomasz Ziętek) – śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie tajemnicy pojawienia się ospy prawdziwej we Wrocławiu i ustalenie, kto był pacjentem zero.

To opowieść o poświęceniu, pokonywaniu trudności, o lekarzach, którzy ryzykując własne zdrowie i życie, walczą o życie pacjentów. To także historia o narastającej potrzebie wolności i prawdy, która jest silniejsza niż strach przed komunistyczną opresją. W serialu nie zabraknie humoru i dowcipu – mimo lęku przed chorobą ludzie we Wrocławiu musieli żyć i normalnie funkcjonować. Okazało się bowiem, że gdy w odciętym od świata miastem zaczęli rządzić lekarze, szybko skończyły się kolejki, towarów przestało brakować, a PRL-owska szarzyzna zaczęła nabierać powoli kolorów. Paradoksalnie, zamknięcie miasta przyniosło jego mieszkańcom powiew wolności i normalności, którego wcześniej tak bardzo brakowało.

Czarna śmierć: kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu Czarna śmierć znaleźli się m.in.:

  • Anna Karczmarczyk jako Weronika Przybysz
  • Tomasz Ziętek jako Igor Bielik
  • Cezary Pazura jako Adam Zajdler
  • Agnieszka Podsiadlik jako Łucja Winter
  • Ilona Ostrowska jako Caryca
  • Jowita Budnik jako Małgosia
  • Tomasz Sapryk jako Lubicki
  • Piotr Pacek jako Kuba Wojtasiuk
  • Agata Łabno jako Anna Bielik
  • Oliwia Stockinger jako Maja
  • Rafał Mohr jako Janusz Majer
  • Sebastian Dela jako Janek

Ile odcinków ma Czarna śmierć?

Serial Czarna śmierć składa się z siedmiu odcinków. 

Czarna śmierć: kiedy oglądać?

Serial Czarna śmierć można oglądać na antenie TVP1 w niedzielę o 20:25. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.

Źródło: TVP

Ania Szczudlińska
Ania Szczudlińska
Tagi:  czarna śmierć 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 8. Jumanji: Przygoda w dżungli
-

The Rock ogłasza początek prac nad Jumanji 4. Czy to będzie wielki finał?

2 Good Luck, Have Fun, Don't Die
-

Zwiastun szalonego filmu reżysera Piratów z Karaibów. O co tu właściwie chodzi?

3 George R.R. Martin (cykl Pieśń Lodu i Ognia)
-

W edycji specjalnej książki George'a R.R. Martina pojawiły się obrazki AI? Jest oficjalna odpowiedź

4 Timothée Chalamet w filmie Wielki Marty
-

Wielki Marty - zwiastun. Nikt tak poważnie nie mówił jeszcze o Ping Pongu

5 Super Mario Galaxy Movie
-

Super Mario Galaxy Movie - pełny zwiastun. Piękna animacja, wojowniczka księżniczka i mały Bowser

6 Harry Potter and the Cursed Child - Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy
-

Tom Felton jako dorosły Draco Malfoy. Widownia oszalała; jest nagranie!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 739-743. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Natalia Muianga ma już doświadczenie w programach telewizyjnych. Co warto o niej wiedzieć?

9

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Wiadomixy 4FUN

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczą razem w SPEKTAKLU

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Koncerty 2026 w Polsce: kto zagra w naszym kraju? Lista aktualizowana

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Marianna Kłos Brightest Light - tekst polskiej piosenki (Eurowizja Junior 2025)

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Damiano David ZARĘCZONY! Pierścionek Dove Cameron robi wrażenie

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV