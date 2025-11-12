Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja
Czarna śmierć to serial opowiadający o realnych wydarzeniach, które miały miejsce w Polsce kilkadziesiąt lat temu. Co wiadomo o produkcji?
Czarna śmierć to nowy serial fabularny, który zadebiutował na antenie TVP1 9 listopada 2025 roku. Zdjęcia do produkcji, których autorem jest Wojciech Węgrzyn, rozpoczęły się pod koniec czerwca we Wrocławiu. Reżyserem Czarnej śmierci jest Kuba Czekaj, a scenariusz napisali Wojciech Lepianka i Piotr Derewenda.
Czarna śmierć: o czym jest serial?
Czarna śmierć to historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się we Wrocławiu latem 1963 roku. Akcja serialu rozgrywa się podczas epidemii ospy prawdziwej. Główna bohaterka serialu – Weronika Przybysz – wzorowana jest na doktor Alicji Surowiec, która za swoją postawę w trakcie epidemii ospy otrzymała tytuł Polki Roku 1963. Kierowała ona utworzonym specjalnie na potrzeby leczenia osób chorych na ospę szpitalem w miejscowości Szczodre koło Wrocławia i urządzonym tam izolatorium, pomagało jej tylko dwóch lekarzy. Mimo braku właściwych narzędzi, lekarstw, pomagała śmiertelnie chorymi do ostatniego dnia epidemii.
Czarna śmierć to historia, w której thriller medyczny w przenika się z pełną tajemnic opowieścią szpiegowską. Z jednej strony grupa lekarzy pod wodzą młodej i ambitnej Weroniki Przybysz (Anna Karczmarczyk) toczy heroiczną walkę ze śmiertelną chorobą, z drugiej prowadzone jest – przez dziennikarza lokalnej gazety Igora Bielika (Tomasz Ziętek) – śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie tajemnicy pojawienia się ospy prawdziwej we Wrocławiu i ustalenie, kto był pacjentem zero.
To opowieść o poświęceniu, pokonywaniu trudności, o lekarzach, którzy ryzykując własne zdrowie i życie, walczą o życie pacjentów. To także historia o narastającej potrzebie wolności i prawdy, która jest silniejsza niż strach przed komunistyczną opresją. W serialu nie zabraknie humoru i dowcipu – mimo lęku przed chorobą ludzie we Wrocławiu musieli żyć i normalnie funkcjonować. Okazało się bowiem, że gdy w odciętym od świata miastem zaczęli rządzić lekarze, szybko skończyły się kolejki, towarów przestało brakować, a PRL-owska szarzyzna zaczęła nabierać powoli kolorów. Paradoksalnie, zamknięcie miasta przyniosło jego mieszkańcom powiew wolności i normalności, którego wcześniej tak bardzo brakowało.
Czarna śmierć: kto występuje w serialu?
W obsadzie serialu Czarna śmierć znaleźli się m.in.:
- Anna Karczmarczyk jako Weronika Przybysz
- Tomasz Ziętek jako Igor Bielik
- Cezary Pazura jako Adam Zajdler
- Agnieszka Podsiadlik jako Łucja Winter
- Ilona Ostrowska jako Caryca
- Jowita Budnik jako Małgosia
- Tomasz Sapryk jako Lubicki
- Piotr Pacek jako Kuba Wojtasiuk
- Agata Łabno jako Anna Bielik
- Oliwia Stockinger jako Maja
- Rafał Mohr jako Janusz Majer
- Sebastian Dela jako Janek
Ile odcinków ma Czarna śmierć?
Serial Czarna śmierć składa się z siedmiu odcinków.
Czarna śmierć: kiedy oglądać?
Serial Czarna śmierć można oglądać na antenie TVP1 w niedzielę o 20:25. Kolejne odcinki będą emitowane co tydzień o tej samej porze.
Źródło: TVP