Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Twórca hitu Buntownik z wyboru powraca po latach. Zwiastun jego filmu zachwyci fanów

Gus Van Sant zasłynął w latach 90. z hitu Buntownik z wyboru, a potem zrobił wiele wybitnych filmów. Powraca po siedmiu latach przerwy z Desperatem, którego zwiastun już zbiera dobre oceny w sieci.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Desperat fot. materiały prasowe
Reklama

W sieci zadebiutował pełny zwiastun filmu Desperat (Dead Man's Wire), którego reżyserem jest Gus Van Sant. Znamy go z takich filmów jak Buntownik z wyboru, Słoń, Obywatel Milk, 8, Promised Land, Szukając siebie i Moje własne Idaho. Powraca po siedmioletniej przerwie do reżyserii kinowych filmów - w 2018 roku zrobił Bez obaw, daleko nie zajdzie z Joaquinem Phoenixem. Jego ostatnim projektem był drugi sezon serialu Konflikt.

Wielka kłótnia o Marvela. Twórca Deadpoola śmieje się z MCU, internauci są rozjuszeni

Desperat jest oparty na prawdziwej historii, która rozegrała się w 1977 roku. Po premierze festiwalowej ma 97% pozytywnych recenzji krytyków.

Desperat - zwiastun

Desperat - o czym jest film?

Historia skupia się na Tonym Kiritsisie, który był deweloperem nieruchomości. Bierze prominentnego bankiera, który wprowadził go w błąd, za swojego zakładnika. Mężczyzna będzie domagać się 5 milionów dolarów i osobistych przeprosin od właściciela banku. Cała sytuacja z 1977 roku rozgrywała się na oczach wszystkich, którzy śledzili ją w telewizji.

W obsadzie są Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Myha’la oraz Al Pacino. W ekipie filmowej mamy Danny'ego Elfmana (muzyka), Stefana Dechanta (scenografia), Arnauda Potiera (zdjęcia) oraz Peggy Schnitzer (charakteryzacja).

Desperat - premiera w USA odbędzie się 12 grudnia w limitowanej dystrybucji, aby film mógł walczyć o nominację do najważniejszych nagród branżowych, w tym Oscarów. Ogólnokrajowa premiera w styczniu 2026 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy tytuł trafi do Polski.

Źródło: WorldOfReel

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

7,0

2025
Desperat
Desperat Kryminał

Najnowsze

1 Wonder Man
-

Walczył z Iron Manem, teraz uczy oscarowych aktorów. Wideo promuje serial MCU

2 Daredevil Foggy Nelson
-

Daredevil: Odrodzenie - Charlie Cox reaguje na teorię fanów o Foggym. Jego odpowiedź budzi podejrzenia

3 Sadie Sink
-
Plotka

Postać Sadie Sink ze Spider-Mana 4 i Doom mają inny związek niż myślano? To nie klon Jean Grey

4 Assassin's Creed: Shadows x Attack on Titan
-

Tego się nie spodziewaliście! W Assassin's Creed Shadows pojawi się zawartość z Attack on Titan

5 Batman
-
Plotka

Ten aktor zostanie nowym Batmanem w DCU? James Gunn reaguje na komentarz fana

6 The Boys
-

Najwięksi złoczyńcy seriali science fiction. Na podium prawdziwie podłe charaktery

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Czarna śmierć: o czym jest serial? Obsada, ile odcinków, emisja

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV