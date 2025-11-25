Twórca hitu Buntownik z wyboru powraca po latach. Zwiastun jego filmu zachwyci fanów

fot. materiały prasowe

W sieci zadebiutował pełny zwiastun filmu Desperat (Dead Man's Wire), którego reżyserem jest Gus Van Sant. Znamy go z takich filmów jak Buntownik z wyboru, Słoń, Obywatel Milk, 8, Promised Land, Szukając siebie i Moje własne Idaho. Powraca po siedmioletniej przerwie do reżyserii kinowych filmów - w 2018 roku zrobił Bez obaw, daleko nie zajdzie z Joaquinem Phoenixem. Jego ostatnim projektem był drugi sezon serialu Konflikt.

Desperat jest oparty na prawdziwej historii, która rozegrała się w 1977 roku. Po premierze festiwalowej ma 97% pozytywnych recenzji krytyków.

Desperat - zwiastun

Desperat - o czym jest film?

Historia skupia się na Tonym Kiritsisie, który był deweloperem nieruchomości. Bierze prominentnego bankiera, który wprowadził go w błąd, za swojego zakładnika. Mężczyzna będzie domagać się 5 milionów dolarów i osobistych przeprosin od właściciela banku. Cała sytuacja z 1977 roku rozgrywała się na oczach wszystkich, którzy śledzili ją w telewizji.

W obsadzie są Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Colman Domingo, Cary Elwes, Myha’la oraz Al Pacino. W ekipie filmowej mamy Danny'ego Elfmana (muzyka), Stefana Dechanta (scenografia), Arnauda Potiera (zdjęcia) oraz Peggy Schnitzer (charakteryzacja).

Desperat - premiera w USA odbędzie się 12 grudnia w limitowanej dystrybucji, aby film mógł walczyć o nominację do najważniejszych nagród branżowych, w tym Oscarów. Ogólnokrajowa premiera w styczniu 2026 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy tytuł trafi do Polski.