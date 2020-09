Gwiezdne Wojny - młodszy Yoda z High Republic. Szkice i szczegóły historii

fot. materiały prasowe

Star Wars: The High Republic to nowy projekt Lucasfilmu, który na początku będzie tworzyć wielką historię w książkach i komiksach. Ma być to kompletnie nowa era Gwiezdnych Wojen osadzona 200 lat przed wydarzeniami z Gwiezdnej Sagi. Wszystko będzie ze sobą fabularnie powiązane, a pierwsze historie zostaną opowiedziane w książkach i komiksach. Później nie jest wykluczone, że powstaną filmy lub seriale.

Na StarWars.com opublikowano dwie grafiki przedstawiające młodego Yodę. Mistrz Jedi ma pojawić się między innymi w komiksie zatytułowanym The High Republic Adventures, który pojawi się w 2021 roku. Autorem historii jest Daniel José Older. Zobaczcie grafiki:

The High Republic Adventures - Yoda

Okazuje się jednak, że Older nie przedstawi nam tego samego wizerunku Yody, który znamy między innymi z Powrotu Jedi lub z rozgrywających się chronologicznie wcześniej filmów takich jak Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo lub Gwiezdne wojny: Część II - Atak klonów. Tak o przedstawieniu tej postaci mówi scenarzysta:

To szczególnie ekscytujące móc przedstawić go w erze Wielkiej Republiki. Tutaj Yoda będzie przemierzał galaktykę jako czeladnik. Chociaż jest już w tym momencie szanowanym członkiem Rady Jedi, spotykamy Yodę robiącego to, co uwielbia najbardziej: opiekuje się młodymi rycerzami - w tym wypadku będzie to grupa padawanów podróżujących przez galaktykę i poznających istotę bycia Jedi.

Wygląd bohatera skomentował Troy Alders, dyrektor artystyczny Lucasfilm. Zauważa, że nie mamy do czynienia z młodym Yodą, a po prostu z jego nieco młodszym wcieleniem. W The High Republic Adventures, będzie liczył około 700 lat zamiast około 900, kiedy spotykamy go po raz pierwszy w filmach George'a Lucasa. Zmieniono zatem nieznacznie jego wygląd i zaprojektowano mu ubrania, których ma być więcej niż tylko jedna szata.