The Mandalorian - film związany z 4. sezonem? Potwierdzono też tytuł kinowej produkcji

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Gdy na starwars.com ogłoszono, że Mandalorian i Grogu przejdą na kinowy ekran, nie do końca było to jasne, ale potwierdzono, że na ten moment tytuł kinowej produkcji to The Mandalorian & Grogu. Nie wiadomo, czy jeszcze nie ulegnie zmianie, gdy marketingowcy zaczną zastanawiać się, jak sprzedać nowe Gwiezdne Wojny na kinowym ekranie z bohaterami z serialu.

The Mandalorian - co z 4. sezonem?

Według Bespin Bulletin oryginalny plany był taki, aby w lutym 2024 roku rozpocząć zdjęcia do 4. sezonu. Jon Favreau wcześniej potwierdzał, że jego scenariusze są gotowe. Cała sytuacja zmieniła się przez strajki scenarzystów i aktorów. Wówczas dokonano analizy rynku i podjęto decyzję, że dobrym pomysłem będzie przeniesienie tego do kin. Jednak źródła BB twierdza, że zdjęcia do nowych odcinków mają ruszyć pod koniec roku - najprawdopodobniej po tym, jak Favreau skończy kręcić film.

Natomiast według Making Star Wars jest to bardzo możliwe, że 4. sezon oraz The Mandalorian & Grogu są tworzone równolegle. Poznali też inny plan Lucasfilmu: podobno chcieli najpierw zrobić 6 odcinkowy 4. sezon, a dwuodcinkowy finał przerobić na kinowy film. Sugerują, że ten plan może być właśnie realizowany, ale potwierdzenia z niezależnych źródeł jeszcze nie mają, więc przestrzegają, by traktować to jako plotkę.

To oznaczałoby, że najpierw pojawiłby się na ekranach krótszy 4. sezon The Mandalorian, który miałby wprowadzić do kinowego The Mandalorian & Grogu.