fot. materiały prasowe

Reklama

Matthew McConaughey to aktor, który potrafi przyciągnąć widzów przed ekran. Robił to w kinie oraz w telewizji, a każdy kojarzy jego rolę Rusta Cohle'a z 1. sezonu serialu Detektyw. Nie można też zapomnieć o jego Oscarze za Witaj w klubie z 2014 roku.

Komu zawdzięczamy powrót Buffy?

Matthew McConaughey zagra postać historyczną

Po krótkim przestoju aktor powraca do Hollywood i pojawi się w głównej roli w filmie The Rage. Wcześniej był on znany pod nazwą The Hood, jak zdradza Deadline. Nominowany do Oscara Paul Greengrass będzie odpowiedzialny za reżyserię oraz scenariusz.

Film ma mieć miejsce w trakcie rewolty chłopskiej zwanej również Powstaniem Wata Tylera, w którego to rzekomo McConaughey ma się wcielać. Rewolta przeszła przez terytorium Anglii w 1381 roku i była swoistą odpowiedzią na warunki społeczno-ekonomiczne panujące w kraju, wysokie podatki i napięcie polityczne. McConaughey wcieli się w rolnika, który zostanie przywódcą całej rewolty.

Detektyw - ranking najlepszych odcinków serialu