Mandalorian i Grogu - zabawki Hasbro zdradzają jeden szczegół. To może być podstawą filmu

fot. materiały prasowe

Hasbro wypuszcza na rynek nowe zabawki związane z The Mandalorian. Ściślej chodzi o figurkę Dina Djarinie opartą na jego wizerunku z 2. odcinka 3. sezonu. Hasbro rozesłało informację prasową na ten temat, do której dołączony został opis, który właśnie sugeruje dalsze losy Mando i Grogu. Przede wszystkim potwierdza kluczowy fakt: Din nie jest już łowcą nagród.

Mandalorian i Grogu - sugestia

Dalej w opisach zawarto prostą informację o dalszych losach duetu Mando i Grogu: mają oni walczyć z pozostałościami imperium. Innymi słowy to jest właśnie ta sugestia, na czym skupi się kinowy film. To też wychodzi od 3. sezonu, w którym w finale Mandalorianie stanęli do walki z Moffem Gideonem i jego imperialnymi siłami. A wiemy, że w tym okresie kanonu resztki Imperium w kilku osobach tworzyły radę, która starała się jeszcze walczyć z Nową Republiką. Tam wiemy ze słów Pellaeona, że teoretycznie tak zwaną Radą Cieni dowodzi Wielki Admirał Thrawn, więc teraz jak wrócił do znanej galaktyki, może wziąć sprawy w swoje ręce.

The Mandalorian - figurka

Zatem dalsze losy Mando i Grogu będą związane z Nową Republiką i zagrożeniem, jakie będą stanowić resztki Imperium. Szczegóły na razie nie są znane, bo opis Hasbro jest dość ogólnikowy.

Prace na planie filmu The Mandalorian & Grogu ruszą jeszcze w 2024 roku. Wówczas może poznamy oficjalne szczegóły.