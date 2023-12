Gwiezdne Wojny - król Karol III zaskoczył Natalie Portman tym pytaniem. "Mam 18 lat!"

materiały prasowe

Natalie Portman pojawiła się w programie Watch What Happens Live, aby promować swój najnowszy dramat pt. Obsesja. Przy okazji ponownie zapewniła fanów Gwiezdnych wojen, że jest bardziej niż otwarta na ponowne wcielenie się w rolę Padmé. Przypomnijmy, że gdy Gwiezdne wojny: Część I - Mroczne widmo trafiło do kin w 1999 roku aktorka była jeszcze nastolatką.

fot. materiały prasowe

Gwiezdne wojny - spotkanie Natalie Portman z księciem Karolem

Portman została zapytana przez prowadzącego program, Andy’ego Cohena, jak to było spotkać brytyjską rodzinę królewską podczas premiery Mrocznego widma, która odbyła się w Odeon Leicester Square. Aktorka odpowiedziała:

Pamiętam księcia Karola (był wtedy jeszcze księciem), który zapytał mnie, czy grałam w oryginalnych filmach. Pomyślałam: "Nie, mam 18 lat!", ale był bardzo przyjazny.

Następnie powiedziała, że nikt nie prosił jej o ponowne zagranie w Gwiezdnych Wojnach, ale jest otwarta na powrót. Dodała, że praca nad trylogią prequeli była niesamowita. Przyznała, że wtedy po raz pierwszy pracowała nad produkcją opartą na CGI.

Nie sądzę, żeby ktoś wtedy tak kręcił [filmy]. To była moja pierwsza praca z green screenem. To był zupełnie nowy zestaw umiejętności do zdobycia i zupełnie nowy świat, do którego można było wkroczyć.

Film Obsesja wejdzie do kin 5 stycznia 2024 roku. Według opisu Multikina produkcja opowiada o aktorce Elizabeth, odwiedzającej małżeństwo z dwudziestoletnim stażem, których romans w przeszłości był gorącym tematem tabloidowej prasy. W obsadzie są również Julianne Moore oraz Chris Tenzis.

