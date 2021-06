Gwiezdne Wojny - najpotężniejsze postacie uniwersum. Vader i Yoda niżej, niż zakładaliście

fot. materiały prasowe

Jakie są najpotężniejsze postaci w Star Wars? W tym tekście odpowiem na to pytanie, tworząc obszerny ranking różnych bohaterów, antybohaterów i złoczyńców. To da nam pogląd na skalę potęgi tej serii i jej różne oblicza. Gwiezdne Wojny to bogactwo rozmaitych postaci przewijających się w filmach, serialach, grach, książkach i komiksach. Pod uwagę biorę publikacje nowego i starszego kanonu.

Kryteria są niejednoznaczne, bo choć pozornie można by stwierdzić, że rywalizacja może rozgrywać się pomiędzy użytkownikami Mocy, wśród których jest więcej rozmaitych osobowości niż tylko Jedi i Sithowie, to trzeba na to spojrzeć o wiele szerzej. Bierzemy pod uwagę znaczenie postaci, ich decyzje, umiejętności, inteligencję. Sprawdzamy, jak wykorzystywali to wszystko, aby osiągnąć swoje cele. Takie kryteria pozwolą oszacować skalę potęgi i pokazać, dlaczego choćby taki Wielki Admirał Thrawn będzie wyżej niż wielu użytkowników Mocy. Geniusz strategii, błyskotliwy taktyk i manipulator ma często więcej do powiedzenia niż zwyczajny Jedi czy Sith z mieczem świetlnym. Z oczywistych względów postaci uważane za zwyczajne (bez dodatkowych umiejętności czy zdolności) są poza listą. Nie zobaczymy tu więc Finna, Rose, Holdo, Poe Damerona, Wedge'a Antilessa czy popularnych droidów.

Gwiezdne Wojny - najpotężniejsze postacie