Gwiezdne Wojny – nowa postać z Legend w kanonie. Fani gry KOTOR będą zadowoleni

fot. materiały prasowe

Po tym, jak Gwiezdne Wojny zostały przejęte przez Disneya w 2012 roku, studio czerpie pomysły na kolejne produkcje z komiksów, gier i książek ze starego kanonu, czyli obecnie tzw. Legend. Najlepszym przykładem na to jest postać Wielkiego Admirała Thrawna. Postać zadebiutowała w książce Timothy’ego Zahna Dziedzic Imperium z lat 90, a później została przeniesiona do ekrany w serialu Star Wars Rebelianci, a niedługo w Ahsoce. Teraz Disneyowi może natrafić się podobna okazja – w nowym komiksie ma pojawić się postać będąca faworytem fanów.

Gwiezdne Wojny – nowa postać w komiksie Dark Droids

Oficjalna grafika nadchodzącego komiksu Dark Droids wydaje się oficjalnie kanonizować postać HK-47 z gry wideo Star Wars: Knights of the Old Republic.

Jak zauważył użytkownik Reddita, zackgardner, oficjalna grafika z komiksu przedstawia projekt droida, który jest niesamowicie podobny do ulubionej przez fanów postaci KOTOR.

Od czasu premiery Knights of the Old Republic w 2003 roku, HK zbudował coś w rodzaju kultu – dziwaczny łowca-zabójca droid podróżował po galaktyce, polując na Jedi pod kontrolą nikczemnego Dartha Revana. Seria KOTOR jest uwielbiana przez fanów uniwersum, a HK-47 jest często wymieniany jako najlepsza część obu części gry, za swoją śmiertelną powagę i całkowite lekceważenie życia organicznego.

Dark Droids to limitowana seria komiksów, która ma mieć premierę w USA w sierpniu 2023 roku i została ogłoszona jako „najbardziej ambitne wydarzenie w historii komiksów Gwiezdnych wojen”.