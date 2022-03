Gwiezdne Wojny - nowy serial animowany w produkcji. Jest potwierdzenie

fot. materiały prasowe

Ta informacja nie jest branżową plotką, bo doniesienia o tym, że Gwiezdne Wojny dostaną nowy serial animowany pochodzą od Kevina Kinera, kompozytora muzyki w serialach animowanych Star Wars Rebelianci, Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów i Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja. Goszcząc w podcascie The Convoy Call zdradził, że obecnie pracuje nad muzyką do nowego serialu.

Gwiezdne Wojny - nowy serial animowany

- Pracujemy nad nowym projektem. Jest on animowany i osadzony w świecie Star Wars. Tylko tyle mogę powiedzieć. Jest to cholernie niesamowite. Lucasfilm i Disney dają nam pełną orkiestrę do pracy nad każdym odcinkiem. To wyjątkowy projekt i pracują przy nich wspaniali ludzie. To zaszczyt pracować przy takim serialu. Pewnie i tak już za dużo powiedziałem.

Na obecną chwilę nie wiadomo, o czym ten serial miałby opowiadać. Fakt jednak, że Kiner ma pełną orkiestrą do nagrywania muzyki pokazują, że jest to coś wyjątkowego, bo z reguły w serialach takich możliwości nie miał. Czekamy na dalsze informacje, które najpewniej pojawią się dopiero na Star Wars Celebration 2022.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.