Gwiezdne Wojny - co się stało z rodzicami Rey? W końcu są szczegóły

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Kim są rodzice Rey? Nowa książka Star Wars: Shadow of the Sith autorstwa Adama Christophera rozwinęła ten temat, który w filmie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie został zaledwie zarysowany. Wiemy, że ojcem Rey jest nieudany klon Palpatine'a, stąd też powiązanie genetyczne bohaterki z nikczemnym Sithem. Do tej pory jednak nikt nie ujawnił, co się stało z rodzicami Rey i dlaczego nie wrócili po nią na Jakku.

Star Wars - kim są rodzice Rey?

Ojciec Rey nazywa się Dathan i, tak jak informowaliśmy, uciekł z Exegolu na statku Vadera, który prawdopodobnie był tego świadomy. Potem mężczyzna poznał matkę Rey o imieniu Miramir, z którą miał córkę. Jednakże siły Palpatine'a wciąż poszukiwały Dathana, a potem doszła kwestia Rey jako prawdopodobnie najlepszego naczynia dla esencji Sitha, która w sklonowanych ciałach nie może pozostać z uwagi na destrukcyjny wpływ Ciemnej Strony Mocy.

Ochi / fot. materiały prasowe

Miramir, Dathan i młoda Rey są ścigany przez Ochiego, czyli zabójcy na usługach Sitha. Luke i Lando starali się do nich dotrzeć i im pomóc, ale zawsze byli krok za rodziną. Lando dowiedział się o zabójcy związanym z kultem Sithów szukając swojej córki i tak skontaktował się z Lukiem, by im pomóc. Nigdy jednak nie udało im się spotkać z rodziną twarzą w twarz.

Czytamy, że Dathan i Miramir podjęli decyzję, że nie mogą dalej uciekać z Rey na pokładzie. Aby ją chronić, wrócili na Jakku, na którym wcześniej mieszkali i tam zawarli umowę z Unkarem Pluttem, by miał oko na Rey, czyli to, co widzieliśmy w filmach. Plutt zasugerował parze, że najlepiej będzie zgubić trop na Pasaanie, więc rodzice Rey tam się udali. Jednakże nie mieli już szczęścia, bo po opuszczeniu Jakku, Ochi ich dorwał i zabił wykorzystując do tego nóż Sithów znany z części IX. Właśnie tam w filmie Rey i spółka go znaleźli.