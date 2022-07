Gwiezdne Wojny - Vader pośrednio miał wpływ na narodziny Rey. Chodzi o jej ojca

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Disney+

Gwiezdne Wojny wciąż są rozbudowywane dzięki książkom, komiksom, grom, serialom i filmom. Wszystko jest ze sobą spójnie powiązane w kanoni Star Wars. Dzięki temu wszystko ma znaczenie i historie wzajemnie na siebie wpływają. Często też uzupełniają to, czego nie udało się z różnych przyczyn pokazać w filmach i serialach.

Gwiezdne Wojny - pochodzenie Rey

Wiemy z trylogii sequeli, że Rey jest wnuczką Imperatora Palpatine'a. Jej ojcem był jednak człowiek będący nieudanym klonem Palpatine'a i dzięki książce Star Wars: Shadow of the Sith poznajemy ciekawą historię, która doprowadziła do tego, że Vader pośrednio wpłynął na to, że Rey mogła w ogóle się urodzić.

Klon Palpatine'a był jednym z wielu, ale niestety nie miał on wrażliwości na Moc, aby był on użyteczny dla Sitha, tak jak ten planował. Początkowo był on znany jako abominacja. W książce omówiono wątek, w którym Darth Vader i Ochi przybywają na Exegol. W tym momencie przyszły ojciec Rey ma świadomość, że jeśli tu zostanie słudzy Sitha go pewnie zabiją albo gorzej, więc nie chce się o tym przekonać. Podejmuje próbę ucieczki z pomocą niewolnika imieniem Dathan, którego imię potem przyjmuje. Bohater ukrywa się na promie Vadera i Ochiego. Wymyka się cichcem dopiero, gdy już wrócili z Exegolu.

Dzięki temu wydarzeniu pośrednio Darth Vader ruszył kołowrotki losu, które pozwoliły Dathanowi uciec, zamieszkać na planecie Hyperkarn i poślubić Miramir, a potem mieć córkę Rey. Książki pokazały, że Vader i Palpatine nie mieli tak dobrej relacji, jak filmy mogły sugerować, więc jest spekulacja, że Vader doskonale wiedział, że ma pasażera na gapę, ale świadomie nic z tym nie zrobił.