Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - jaki wpływ Lucasa? Film czerpie z książek [WIDEO]

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie coraz bliżej. Chris Terrio (zdobywca Oscara za scenariusz Operacji Argo), współscenarzysta części IX w rozmowie z Rolling Stones wyjawił nowe informacje o bardzo oczekiwanym filmie. Zdradził, że przygotowując się do pisania razem z J.J. Abramsem analizował wszelkie pomysły świata Gwiezdnych Wojen z seriali, książek oraz komiksów. Jego ulubionymi historiami są trylogia Thrawna Timothy'ego Zahna, trylogia Koniec i początek Chucka Wendiga (o upadku Imperium) oraz wybrane odcinki seriali Star Wars: Rebeliantów oraz Gwiezdnych Wojen: Wojen Klonów. To nie była tylko ciekawość, ale znajomość uniwersum Gwiezdnych Wojen w pełnym jego wymiarze to dla niego istotny element budowy scenariusza.

- Chcesz odnajdywać nowe ścieżki w filmie, ale jednocześnie chcesz odwołać się do dobrych pomysłów, które zostały wcześniej wprowadzone - tłumaczy więc można oczekiwań nawiązań do książek i innych historii.

Dodaje, że tworząc scenariusz wszystko musiało być zgodne z oryginalnymi intencjami George'a Lucasa z czasów pracy nad częścią IV oraz mieć związek z wszystkim, czego dowiedzieliśmy się z prequeli oraz sequeli. Podeszli do niego jak do opowiadania historii, która wydarzyła się naprawdę w prawdziwym świecie. Wnikliwie też przeanalizował scenariusze poprzednich filmów na czele z Oryginalną Trylogią.

Terrio tłumaczy także, że razem z J.J. Abramsem przeprowadzili wiele wnikliwych filozoficznych dyskusji z George'em Lucasem na temat natury Jedi oraz natury samej Mocy. Chcieli poznać jego pomysły i intencję, jakie mu towarzyszyły, gdy tworzył pierwszy film.

- Nie wiem, czy George wie, jak dużo notatek zrobiliśmy i jak bardzo chcieliśmy zrozumieć ducha tego, o czym nam mówił. Jeśli chodzi o określone szczegóły fabularne, kto wie, czy George się ze wszystkimi zgodzi, ale mam nadzieję, że pod względem filozoficznym poczuje, że zrozumieliśmy ducha tego, co tworzył.

Terrio został też zapytany, czy wykorzystali przygotowane przez Lucasa rozpisane zarysy fabuły trylogii sequeli, które Disney dostał w 2012 roku. Scenarzysta powiedział wprost, że nie może odpowiedzieć na to pytanie, ale to samo w sobie jest odpowiedzą: coś jest na rzeczy. Gdyby nie wykorzystali, nie byłoby powodów do tajemnicy.

Ian McDiarmidd w wywiadzie wspomina, że o powrocie do roli Imperatora Palpatine dowiedział się rok temu. J.J. Abrams wyjaśnił mu, że chcą go sprowadzić z powrotem, ponieważ zakończenie historii w związku z Ciemną Stroną Mocy było dla nich świetnym pomysłem, a to z tym miał związek również początek.

Do sieci trafiły dwa nowe spoty oraz 8-minut surowego materiału z planu. Uwaga na ewentualne spoilery:

Do sieci trafił też nowy plakat, który jest nawiązaniem do oryginalnego plakatu części VI, która na początku miała tytuł Zemsta Jedi. W galerii można zobaczyć również zdjęcia repliki podwójnego miecza świetlnego Mrocznej Rey, który widzieliśmy w zwiastunie.