Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - skąd nowy miecz świetlny na końcu filmu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Wielu widzów wychodząc z filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie będzie zastanawiać się, skąd wziął się nowy miecz świetlny Rey na końcu filmu. Dlaczego ma on kolor żółty? Po bliższej analizie ostatnich scen kinowej superprodukcji można powiedzieć, co tak naprawdę oglądamy.

Akcja tych scen rozgrywa się na Tatooine, czyli planecie, gdzie to wszystko się zaczęło w 1977 roku. Rey udaje się do domostwa Larsów, gdzie najpierw mieszkała Shmi Skywalker (matka Anakina), a potem Owen Lars wychowywał swojego przybranego bratanka Luke'a Skywalkera. Z tego powodu cała scena nabiera znaczenia symbolicznego i metaforycznego. W końcu Gwiezdna Saga kończy się w miejscu, w którym się rozpoczęła.

Nowy miecz świetlny Rey ma znaczenie

Widzimy wspomnianą broń Rey z bliska i choć nie pada dosłownie odpowiedź na pytanie skąd nowy miecz świetlny się wziął, analizując scenę, można łatwo dostrzec istotne detale. Przede wszystkim patrząc na rękojeść widzimy, że przerobiła ona swój kij, który towarzyszył jej na Jakku przez wiele lat. Dlatego zrobienie podwójnego miecza świetlnego z tej rękojeści zaufanej broni staje się istotne. Zbudowanie nowego miecza jest przypieczętowaniem jej przemiany w prawdziwą Jedi. Poza tym też w filmie widzieliśmy, że jej umiejętności władania zwykłym mieczem świetlnym do najlepszych nie należą - znów dużo pchnięć i innych ruchów charakterystycznych dla laski. Podobnie czyniła tak w Przebudzeniu Mocy. Wydaje się naturalne, że przełożenie jej wieloletniego doświadczenia na podwójny miecz świetlny jest oczywistym rozwiązaniem, bo to wymaga zupełnie innego stylu walki, do którego jest przyzwyczajona. Zauważcie też nietypowy sposób jego włączania - nie ma on guzika, a zapala się go przekręcając coś na rękojeści.

Pojawienie się nowego miecza świetlnego jest istotne w finale przemiany Rey nie tylko w Jedi, ale w osobę odnajdującą swoją własną tożsamość. Scena z przyjęciem nazwiska Skywalker nie jest przyczynkiem do ewentualnej części X, a po prostu hołdem dla Sagi Skywalkerów jako takiej.

Musimy pamiętać, że tworzenie własnego miecza świetlnego w religii Jedi było kluczem do przejścia na kolejny poziom nauki i stania się po prostu Jedi w pełnym tego słowa znaczeniu. A Rey przez większość filmu motana dylematami moralnymi i niepewnością, jest od tego daleka. Dlatego pokazanie, że po zwycięstwie i akceptacji tego, kim ona jest, odnalazła w sobie siłę, by dojrzeć, jest tak ważny dla zamknięcia jej historii. Stworzenie miecza świetlnego jest tego symbolem zgodnym z prawami świata Gwiezdnych Wojen.

Dlaczego miecz świetlny Rey jest żółty?

Pozornie możemy założyć, że żółty kolor został wybrany tylko z tego powodu, by odróżnić tę broń od znanych z kinowego ekranu. Jednak to coś więcej, ponieważ w historii świata Gwiezdnych Wojen każdy kolor miecza miał symboliczne znaczenie. Żółty dotyczył Jedi, który szlifował swoje umiejętności w równowadze pomiędzy walką i dążeniami intelektualnymi. Zatem balans jest charakterystyczny dla symboliki żółtego koloru, a w przypadku Rey mamy wyrównaną skalę pomiędzy jasną a ciemną stroną Mocy, które są częścią jej natury. Wydaje się to więc strzałem w dziesiątkę.

Na pewno nie jest on przypadkowy i wprowadzony tylko po to, by ładnie wyglądał. W aktualnie budowanym kanonie Gwiezdnych Wojen żółty kolor pojawił się m.in. w serialu Star Wars Rebelianci - podobne podwójne miecze mieli tajemniczy strażnicy świątyni Jedi.

Istotne jest też to, że Lucasfilm Story Group oraz filmowcy czerpią ze starego kanonu mrugając okiem do fanów Gwiezdnych Wojen. A w nim też żółty miecz świetlny miała... Leia Organa. Biorąc pod uwagę relację Rey z księżniczką wybór takiego koloru nabiera w tym kontekście dodatkowego znaczenia. Leia miała taki miecz w książce Planeta Zmierzchu, a pojawiał się on także w grze Star Wars: Knights of the Old Republic, w której żółty podwójny miecz miała Bastilla Shan. O porównaniu Bastilli do Rey fani spekulowali jeszcze w 2018 roku.