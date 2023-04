Gwiezdne Wojny: Wizje - zwiastun 2. sezonu. Na takie urozmaicenie uniwersum czekamy

fot. materiały prasowe

Prosto ze Star Wars Celebration do sieci trafił pierwszy zwiastun 2. sezon serialu Gwiezdne Wojny: Wizje. Prezentuje on nie tylko wizualną różnorodność, bo wiele różnych studiów animacji z całego świata prezentuje totalnie inne style (CGI, animacja poklatkowa, standardowa animacja 2D i inne), ale też pokazuje fabularne urozmaicenia, które pozwalają rozwijać to, jakie historie mogą być opowiadane w uniwersum Star Wars.

Warto zaznaczyć, że animacja kultowego studia Aardman, czyli ta poklatkowa z postaciami z plasteliny została wyreżyserowana przez Polkę, Magdalenę Osińską.

Gwiezdne Wojny: Wizje - zwiastun

Gwiezdne Wojny: Wizje - co zobaczymy w 2. sezonie?

Nowa odsłona produkcji składać się będzie z dziewięciu nowych filmów krótkometrażowych z dziewięciu różnych wytwórni pracujących nad tworzeniem animacji. Odcinki zostały stworzone przez następujące międzynarodowe studia animacji: El Guiri (Hiszpania), Cartoon Saloon (Irlandia), Punkrobot (Chile), Aardman (Wielka Brytania), Studio Mir (Korea Południowa), Studio La Cachette (Francja), 88 Pictures (Indie), D'art Shtajio (Japonia) oraz Triggerfish (RPA). Krótkometrażowy film D'Art Shtajio powstał we współpracy z Lucasfilm Ltd. (Stany Zjednoczone).

Sith - El Guiri (Hiszpania), reż. Rodrigo Blaas

Screecher’s Reach - Cartoon Saloon (Irlandia), reż. Paul Young

In the Stars - Punkrobot (Chile), reż. Gabriel Osorio

I Am Your Mother - Aardman (Wielka Brytania), reż. Magdalena Osińska

Journey to the Dark Head - Studio Mir (Korea), reż. Hyeong Geun Park

The Spy Dancer - Studio La Cachette (Francja), reż. Julien Chheng

The Bandits of Golak - 88 Pictures (Indie), reż. Ishan Shukla

The Pit - D’art Shtajio (Japonia) i Lucasfilm Ltd. (USA), reż. LeAndre Thomas

Aau’s Song - Triggerfish (RPA), reż. Nadia Darries i Daniel Clarke

Gwiezdne Wojny: Wizje - premiera 4 maja 2023 w Disney+.