Gwiezdne Wojny - nowy wydawca książek w Polsce. High Republic ma polskie tłumaczenie

Lucasfilm

Gwiezdne Wojny w grudniu 2020 roku straciły polskiego wydawcę książek z tego uniwersum. Uroboros zrezygnowało z marki i przez ten czas nie było informacji o następcy. To zmieniło się 4 marca 2021 roku, gdy Wydawnictwo Olesiejuk ogłosiło, że stają się oficjalnym wydawcą książek ze świata Star Wars, Marvela, Disneya oraz Pixara.

W planach jest wydawanie pozycji dla widza w każdym wieku, bo pamiętajmy, że z tych światów na czele ze Star Wars to nie są tylko książki głównego nurtu dla dorosłych fanów. Wydawano są również tytuły dla najmłodszych, które dzięki nim stawiają pierwsze kroki w poznawaniu tego uniwersum. O młodzieży również nie będą zapominać.

- Zamierzamy kontynuować i rozszerzyć dotychczas wydawane serie książek pod znakiem Star Wars, w tym High Republic czy Mandalorian, a także książki inspirowane produkcjami platformy Disney+ - czytamy w oświadczeniu wydawnictwa.

Poinformowano również, że High Republić ma oficjalne polskie tłumaczenie: Wielka Republika. Wiemy to dzięki ogłoszeniu pierwszego tytułu, który Olesiejuk wyda w maju 2021 roku, zaledwie 5 miesięcy po premierze światowej (w przypadku Uroborosa opóźnienia były wielomiesięczne). Premiera w maju 2021 roku. Książka nosi tytuł Star Wars Wielka Republika. Światło Jedi. Jest to pierwszy tom cyklu osadzonym w czasach Wielkiej Republiki, które miały miejsce 200 lat przed wydarzeniami z filmów.

Star Wars Wielka Republika. Światło Jedi - o czym książka?

To złota era w dziejach galaktyki. Nieustraszeni nadprzestrzenni zwiadowcy wciąż poszerzają terytorium Republiki aż do najodleglejszych gwiazd. Światy prosperują pod oświeconym przywództwem senatu, a wszędzie panuje pokój, zaprowadzony dzięki mądrości i sile członków znamienitego zakonu użytkowników Mocy, zwanych Jedi. W szczytowym okresie ich służby wolni obywatele galaktyki wierzą niezłomnie w ich zdolność do stawienia czoła każdej przeszkodzie, nieważne, co przyniesie los. Jednak nawet najjaśniejsze światło tworzy cienie, a niektórych z przeszkód nie da się pokonać pomimo największych starań.

Gdy przerażająca katastrofa w nadprzestrzeni rozdziera okręt na strzępy, chmura szczątków pędzących z niezwykłą prędkością zagraża bezpieczeństwu całego układu. Nim jeszcze wybrzmi echo komunikatu z prośbą o pomoc, Jedi spieszą już na ratunek. Okazuje się jednak, że skala potencjalnej tragedii może przerosnąć nawet ich. Podczas gdy deszcz śmierci i zniszczenia grozi skruszeniem pokojowego sojuszu, który z takim trudem pomagali budować, Jedi muszą zaufać Mocy i pozwolić, by poprowadziła ich w dniu, w którym najmniejsza pomyłka może kosztować życie miliardów istot.[opis wydawcy]