Half-Life: Alyx w akcji! Zobacz gameplay z nadchodzącej gry VR

Half-Life: Alyx to nowa gra z popularnej serii. Nie będzie to jednak wyczekiwana przez graczy "trójka", a fabularny pomost pomiędzy 1. i 2. częścią, na dodatek tworzony z myślą o technologii VR. Trzeba jednak przyznać, że nadchodząca produkcja Valve prezentowała się bardzo interesująco już na pierwszych zwiastunach, a trzy nowe fragmenty rozgrywki, które pojawiły się w sieci, tylko to dobre wrażenie potęgują.

Opublikowane wideo pokazują też, że będzie to kolejna odsłona cyklu, która zachwyci modelem fizyki i interakcją z otoczeniem. Na uwagę zasługuje tutaj też wysokiej jakości oprawa graficzna, jak na tytuł w wirtualnej rzeczywistości. To jednak będzie wiązało się z wysokimi wymaganiami sprzętowymi: gracze będą musieli posiadać nie tylko kosztowny zestaw VR, ale też odpowiednio wydajnego peceta.

Half-Life: Alyx zadebiutuje 23 marca 2020 roku. Twórcy zapewniają, że ma być to kompletna gra, a nie krótkie doświadczenie, co pozwala wierzyć, że graczy czeka co najmniej 10-12 godzin dobrej zabawy w City 17.

Half-Life: Alyx