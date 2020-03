Cyberpunk 2077: Cenega i CD Projekt RED rozpoczynają współpracę

Studio CD Projekt RED oraz Cenega poinformowały o nawiązaniu współpracy w zakresie dystrybucji gier w Polsce. To właśnie Cenega zajmie się wydaniem na naszym rynku Cyberpunk 2077, a w ofercie firmy pojawi się także Wiedźmin 3: Dziki Gon, który cieszy się ogromną popularnością nawet teraz, niemal pięć lat po premierze.

Warto zaznaczyć, że nie jest to pierwsza wspólna inicjatywa obu firm i współpracują one ze sobą już od kilku lat. Wcześniej jednak ograniczało się to wyłącznie do rynku czeskiego, słowackiego i węgierskiego. Teraz działania te zostaną rozszerzone także o Polskę.

Cenega to doświadczony dystrybutor i nasz sprawdzony partner poza granicami Polski — mówi Michał Nowakowski, Członek Zarządu CD PROJEKT S.A. — Nasza dotychczasowa współpraca nad promocją gry Cyberpunk 2077 na Węgrzech sprawia, że jestem przekonany, iż działania dystrybucyjne w kraju będą przebiegać na równie wysokim poziomie.

Cyberpunk 2077, to nie tylko wyjątkowo oczekiwany przez graczy z całego świata tytuł, ale też marka, która ma wyjątkowe znaczenie w naszym kraju. CD PROJEKT RED to zespół profesjonalistów i pasjonatów, których dotychczasowe dokonania są gwarancją, że ich najnowsza produkcja będzie doskonała. Rozszerzenie naszej współpracy na Polskę, to dla nas powód do dumy. Cieszymy się, że będziemy mogli wykorzystać nasze doświadczenie w dystrybucji przy tak ważnej premierze gry — dodaje Marek Chyrzyński, Prezes Zarządu Cenega S.A.

Cyberpunk 2077 – premiera 17 września na PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Google Stadia. Gra otrzyma też darmową aktualizację do wersji na Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 - screeny z targów Gamescom 2019