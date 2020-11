Halloween 2020 - Heidi Klum tradycyjnie wygrywa święto. Nakręciła... horror

fot. zrzut ekranu z wideo

Halloween 2020 należy do Heidi Klum. Modelka co roku wymyślała kostiumy na poziomie hollywoodzkim, pokazując pokłady kreatywności i nie raz też dystansu do samej siebie. Przeważnie miało to związek z halloweenowymi imprezami, na których zawsze była w centrum uwagi.

W 2020 roku z uwagi na pandemię koronawirusa imprez nie ma, ale to nie przeszkodziło Heidi Klum ponownie skraść miano królowej Halloween. Stwierdziła, że wraz z rodziną nakręci w domu horror. Jest to "amatorski" film domowy z prawdopodobnie budżetem większym niż polskie hity kinowe i zaskakującą charakteryzacją mumii.

Zobaczcie sami, jak Heidi Klum kocha Halloween: