Halo - 2. sezon ma mieć więcej akcji. Szczególnie 4. odcinek

fot. materiały prasowe

Aktor grający w Halo rolę Master Chiefa Pablo Schreiber twierdzi, że 2. sezon przeszedł bardzo wyraźną wizualną zmianę pod kątem tonu dzięki temu ten sezon jest dla niego bardziej ekscytujący. Podkreśla, że wizualnie wszystko jest zdecydowanie mroczniejsze . Pod kątem dramatycznym na swój sposób też, ale go ekscytuje wizualna zmiana. Uważa, że to wszystko pozytywnie wpłynie na to, jak subiektywnie zostaną odebrane sceny akcji. Jest tu inne podejście do ich realizacji niż poprzednio.

Halo - 2. sezon pełny akcji

Reżyser serialu Otto Bathurst zapowiada, że wielkich sekwencji akcji będzie ogrom. Szczególnie za przykład podaje 4. odcinek, który powinien zachwycić fanów, bo to będzie widowiskowa akcja od początku do końca bez chwili na oddech. 5. odcinek ma zacząć się od ogromnej sceny akcji i tak w każdym odcinku ma coś być. Wyciągnęli wniosek, że sceny akcji to coś, co zachwyciło widzów w pierwszym sezonie i dlatego chcieli zbudować tego więcej, by też poprzez bitwy opowiadać historię. Mają być one brudne, brutalnie realistyczny i przypominające klasyczne filmy wojenne.

Halo - nowy teaser 2. sezonu.

Halo - premiera 2. sezonu już 9 lutego na SkyShowtime. Na start 2 odcinki.