Halo - Pablo Schreiber o serialowym Master Chiefie i porównaniach do Mandaloriana

Master Chief to bez wątpienia jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów z gier. Już wkrótce fani marki będą mieli okazję zobaczyć go w nowym wydaniu za sprawą serialu Halo, w którym w rolę tej ikonicznej postaci wcieli się Pablo Schreiber. Aktor udzielił wywiadu dla serwisu The Hollywood Reporter, w którym ujawnił, czego możemy się spodziewać, a także wspomniał o porównaniach do The Mandalorian.

Aktor rozpoczął od kwestii oczekiwań. Master Chief jest postacią, którą widzimy tylko w hełmie, na dodatek pozbawioną przeszłości i wspomnień. To typowy everyman, w którego łatwo jest się wcielić graczom.

Istnieją te oczekiwania, bo duże grono odbiorców grało w grę i wierzyło, że to oni są Master Chiefem. A teraz jestem tu ja i próbuję się w niego wcielić.

Schreiber dodał też, że ta rola bardzo różni się od tych, w które wcielał się w przeszłości.

W poprzednich rolach miałem sporo luzu, możliwości by przekraczać granice, bo te postacie były tak duże, złożone. To jest zwrot o 180 stopni. Jest niewiele miejsce na to, by znaleźć złoty środek, umiar i zrozumieć wnętrze tego kolesia.

Nie zabrakło również porównania do serialu The Mandalorian z platformy Disney+. Kanadyjczyk nie uznaje go jednak za konkurencję, a wręcz przeciwnie.

Ludzie są głodni produkcji z tego gatunku, bo oczywiście są pewne podobieństwa, a ich sukces dobrze nam wróży. Poza tym Mandalorianin nie zdejmuje hełmu, a Spartanie w Halo robią to często - nie widzieliście tylko twarzy Master Chiefa.

Pablo Schreiber zdradził też, że noszenie kombinezonu Master Chiefa nie jest prostym zadaniem.

To 50 funtów [ok. 22,7 kg - przyp. red.] plastiku, a kombinezon ma zrobić z ciebie superczłowieka - zwiększa możliwości Spartan dziesięciokrotnie. Naprawdę jest na odwrót. Wyzwaniem jest używanie tego kostiumu i nakręcenie go w taki sposób, by wyglądać na super potężnego.

Halo

Halo - premiera serialu 24 marca w USA na platformie Parmaount+.

