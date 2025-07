Oto napakowany Mefisto z MCU. Niesamowita przemiana fizyczna Sachy Barona Cohena

fot. materiały prasowe

Sacha Baron Cohen w końcu zadebiutował w Kinowym Uniwersum Marvela i to w roli, w której fani widzieli go najbardziej od lat, czyli potężnego i nikczemnego diabła Mefisto. Po raz pierwszy pojawił się w serialu Ironheart na Disney+, ale bardzo możliwe, że niedługo zobaczymy go ponownie w innych zakątkach MCU. Tymczasem Deadline udało się przeczytać fragmenty z nowego wydania Men’s Fitness UK. Aktor pojawił się na okładce magazynu, w którym pochwalił się swoją formą fizyczną i tym, jak na nią zapracował.

Okazuje się, że aktor niegdyś grający Borata zadzwonił do innej legendy z Hollywood z prośbą o wskazanie trenera, który pomoże mu w zdobyciu formy jak najszybciej można. Matthew McConaughey wskazał mu wówczas trenera o imieniu Alfonso “The Angry Trainer” Moretti. Cohen przyznał, że podczas pierwszej zdalnej rozmowy Moretti kazał mu się rozebrać do bielizny i wstać. Wówczas określił aktorem miana "linijki", ale widział w nim potencjał. Trening zaczął się od codziennego robienia stu pompek, a potem intensywnych, krótkich sesji ćwiczeniowych.

Okazuje się, że Cohen tak szybko nabrał tężyzny fizycznej, że konieczna była dwukrotna zmiana kostiumu podczas kręcenia Ironheart, ponieważ nie mieścił się w poprzednich wersjach.

Sprawdźcie imponującą formę Sachy Barona Cohena:

W których przyszłych projektach Marvela możemy zobaczyć napakowanego Mefisto?