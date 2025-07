Funkcjonariusz kontra dziesiątki przestępców. Zwiastun serialu Ostatnia rubież

fot. materiały prasowe

Apple TV+ opublikowało zwiastun dziesięcioodcinkowego serialu dramatycznego Ostatnia rubież, stworzonego przez Jona Bokenkampa (The Blacklist) i Richarda D'Ovidio (The Call).

Ostatnia rubież - zwiastun

Ostatnia rubież - fabuła, obsada, data premiery

Serial opowiada historię Franka Remnicka, samotnego funkcjonariusza, odpowiedzialnego za dzikie rejony Alaski. Jurysdykcja Remnicka zostaje wywrócona do góry nogami, gdy w odległej dziczy rozbija się samolot transportujący więźniów, uwalniając dziesiątki niebezpiecznych przestępców. Zobowiązany do ochrony miasteczka, które przysiągł chronić, zaczyna podejrzewać, że katastrofa nie była przypadkiem, lecz pierwszym krokiem w przemyślanym planie o dalekosiężnych i niszczycielskich skutkach.

W główną rolę wcieli się Jason Clark (Zero Dark Thirty). Oprócz niego, w obsadzie znaleźli się Dominic Cooper (The Gold), Haley Bennett (The Magnificent Seven), Simone Kessell (Yellowjackets), Dallas Goldtooth (Reservation Dogs), Tait Blum (For All Mankind), a także nominowana do Oscara i wielokrotna zdobywczyni Emmy Alfre Woodard (Clemency).

Serial produkowany jest przez Apple Studios, a producentami wykonawczymi są Bokenkamp i D'Ovidio, którzy jednocześnie pełnią funkcję scenarzystów wraz z Clarkiem, Laurą Benson (The Big C), Glennem Kesslerem (Bloodlines), Albertem Kimem (Nikita) oraz reżyserem odcinków, Samem Hargravem (Extraction).

Premiera serialu Ostatnia rubież na platformie Apple TV+ odbędzie się 10 października. Tego dnia zadebiutują tam pierwsze dwa odcinki, a kolejne będą pojawiały się co tydzień, do 5 grudnia.