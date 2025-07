Maul z podwójnym mieczem świetlnym. Nowe grafika z serialu Star Wars

fot. materiały prasowe

Nowa grafika z serialu Maul: Shadow Lord pokazuje tytułowego złoczyńcę gotowego do walki. Jest to pierwsze tak konkretne spojrzenie na byłego Sitha, który nadal dzierży swój podwójny miecz świetlny. Sam Witwer ponownie jest głosem wojownika dzierżącego Ciemną Stronę Mocy.

Maul: Shadow Lord – grafika

fot. starwars.com

Maul: Shadow Lord – o czym jest serial?

Historia rozgrywa się rok po finale Wojen Klonów i wydarzeniach z Zemsty Sithów. To w tych czasach Maul zszedł do podziemia przestępczego, w którym stworzył organizację zwaną Karmazynowy Świt i trząsł gangsterskim światem galaktyki. Prawdopodobnie serial pokaże, co do tego doprowadziło, ale konkretne szczegóły nie są znane.

Tak w kwietniu 2024 roku serial zapowiadał Sam Witwer:

– Historia rozgrywa się rok po Wojnach Klonów. Mamy sytuację, w której wszyscy zostali zniszczeni przez klony, a organizacja Maula również nie wytrzymała tej presji. Wciąż ma swoich ludzi, ale nie działa to tak jak wcześniej, więc w tym aspekcie było to druzgocące. Wszyscy się boją, są niepewni, a on patrzy na tworzenie się Imperium, które wiedział, że nadchodzi. Nie sądził jednak, że będzie ono wyglądać właśnie tak. Znał tylko częściowo plan swojego mistrza. Wiedział o niektórych rzeczach, ale o innych już nie. Wiedział więc, że nadchodzi Imperium, ale nie oczekiwał tego, co zobaczył.

Data premiery Star Wars: Maul - Shadow Lord nie została ujawniona. Wiadomo, że w 2026 roku.