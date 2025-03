Gears of War Remastered Collection wycieka. Czego można spodziewać się po grze?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawia się coraz więcej plotek na temat kolekcji, która ma zawierać kilka gier z serii Gears of War i trafić w tym roku na większość platform, w tym PS5. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że w Gears of War Remastered Collection nie będzie zawierać trybu multiplayer, jednak dziennikarz Windows Central, Jez Corden, postanowił to doprecyzować.

W kolekcji nie znajdziemy trybu multiplayer PvP, ale kampania fabularna będzie oferować możliwość rozgrywki wieloosobowej w trybie kooperacji. To z pewnością dobre wieści, dla tych, którzy chcieliby zagrać z przyjaciółmi.

Ponadto dowiedzieliśmy się także, że nadchodząca kolekcja będzie od razu zoptymalizowana pod PS5 Pro. Nadal jednak nikt nie zdradza tego, jakie gry się w niej znajdą. Czy będzie to trylogia składająca się z GoW 1-3 czy może twórcy pokuszą się o inny dobór części? A może otrzymamy w jednym pakiecie wszystko, co dotąd się ukazało? To byłoby coś!