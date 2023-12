Handling the Undead - zwiastun. Skandynawski horror o zombie?

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Handling the Undead to skandynawska produkcja, która opowie historię trzech rodzin, które w swoich progach powitają dawniej zmarłych członków. Za reżyserię odpowiada Thea Hvistendahl, która nakręciła też Adjø Montebello oraz kilka filmów krótkometrażowych (Cramps, Satans Barn, Virgins4lyfe). Scenariusz napisała wspólnie z Johnem Ajvide Lindqvistem, który jest też autorem powieści, na której bazuje cała produkcja.



Handling the Undead - zwiastun

NEON opublikowało pierwszy zwiastun filmu. Ten zapowiada się na niezwykle klimatyczny i pełen napięcia. Ze zwiastuna wynika, że ożywieni zmarli nie powrócą do swoich bliskich bez konsekwencji. Ich zachowanie wydaje się podejrzane i dziwne. Chociaż ciężko o potwierdzenie czy zmieni się to w klasyczną historię z krwiożerczymi zombie w tle, to na pewno widać pewne tego sugestie w zwiastunie, choćby w scenie przegryzania jedzenia lub ściskania małego zwierzątka. Nawet jeśli produkcja oprze się w końcu na pokazaniu zabójczych żywych trupów, to można mieć pewność, że dzięki charakterystycznemu klimatowi skandynawskich hororów, będzie to coś innego niż reszta podobnych produkcji.

Handling the Undead - opis i obsada

W pewien gorący, letni dzień zmarli ożywają w Oslo. Trzy rodziny zmagające się z żałobą próbują dowiedzieć się, co znaczy to odrodzenie i czy ich bliscy naprawdę powrócili.

W obsadzie są: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Bahar Pars, Bjørn Sundquist, Bente Børsum, Jan Hrynkiewicz, Olga Damani.