Loretta Swit nie żyje. Gwiazda legendarnego sitcomu M.A.S.H. miała 87 lat

Loretta Swit, popularna amerykańska aktorka polskiego pochodzenia znana z sitcomu M.A.S.H., zmarła w wieku 87 lat, o czym poinformowała jej publicystka Harlan Boll. Wieści pierwsze przekazało BBC.

Swit zmarła w piątek, 30 maja 2025 roku w swoim domu. Nadal oczekuje się na raport koronera, ale wszystko wskazuje na to, że aktorka zmarła z przyczyn naturalnych.

Z aktorką pożegnał się Alan Alda, główny bohater serialu M.A.S.H.:

Loretta była niezwykle utalentowaną aktorką. Zasłużyła na wszystkie swoje 10. nominacji do Emmy i dwa zwycięstwa. Ale poza graniem postaci, ona ją również stworzyła. Ciężko pracowała, żeby pokazać scenarzystom, że jej postać można było zmienić z jednego, seksistowskiego stereotypu w prawdziwą osobę z ambicjami i uczuciami. Świętowaliśmy dzień, w którym przyszedł scenariusz i nie było w nim napisane "Hot Lips", ale Margaret. Loretta w pełni wykorzystała swój czas.

Kim była Loretta Swit?

Loretta Swit była znana z roli Margaret "Hot Lips" Houlihan. Poza M.A.S.H. wzięła też udział w innych produkcjach, na przykład: Muppet Show, Mission: Impossible czy Napisała: Morderstwo. Na przestrzeni swojej kariery aktorka była wielokrotnie nominowana do prestiżowej nagrody Emmy, którą dwukrotnie wygrała. Na swoim koncie miała też nominacje do 4. Złotych Globów. Na zawsze zostanie zapamiętana z legendarnego M.A.S.H., które w finałowym odcinku w 1983 roku pobiło rekord oglądalności, do którego do dziś nikt się nie zbliżył - wówczas serial obejrzało 106 mln osób na terenie USA.

Swit była też artystką i walczyła o prawa zwierząt prowadząc liczne kampanie charytatywne. Walczyła też o to, by jej postać w sitcomie miała więcej głębi i charakteru, a nie była tylko kolejną okazją do żartów:

Chciałam ją grać jako inteligentną osobę, nawet jeśli odbywało się to kosztem żartów. - mówiła w przeszłości aktorka.