Dennis Quaid pojawi się w roli seryjnego mordercy w nadchodzącym serialu Happy Face na Paramount+. Ośmioodcinkowy sezon zadebiutuje 20 marca, a pierwsze dwa epizody będą dostępne od razu. Serial oparty jest na prawdziwej historii seryjnego mordercy Keitha Huntera Jespersona nazwanego Happy Face'em. Odbywa on obecnie karę dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego w więzieniu w Oregonie, za zamordowanie co najmniej ośmiu kobiet w latach 90-tych. Otrzymał przydomek Happy Face(Uśmiechnięta Buźka), ponieważ często rysował uśmiechnięte buźki na listach wysyłanych do mediów i władz.

Happy face - zwiastun

Happy Face - fabuła, premiera

Melissa G. Moore, która w wieku 15 lat odkryła, że jej ojciec był płodnym zabójcą, znanym jako Happy Face. Jako dorosła kobieta Moore zmieniła nazwisko i przez wiele lat ukrywała swój sekret, podczas gdy jej ojciec odbywał dożywotnią karę więzienia. Happy Face znajduje jednak sposób, by ponownie wtargnąć w życie swojej córki. W wyścigu z czasem musi ona dowiedzieć się, czy za zbrodnię popełnioną przez jej ojca nie zostanie skazany niewinny mężczyzna.

Premiera serialu odbędzie się 20 marca.