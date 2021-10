Harley Quinn i Darkseid łączą siły - powodem Krwawa Mary. Nie mówcie tych słów przed lustrem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Na amerykańskim rynku zadebiutowała wczoraj antologia Are You Afraid of the Darkseid - komiks ten jest jednym z pierwszych, które tematycznie wpiszą się w tegoroczne Halloween. Tytułowy złoczyńca wraz z Harley Quinn zmierzyli się w nim z Krwawą Mary, postacią znaną z ludowych wierzeń. Według nich można ją przyzwać wypowiadając jej imię przed lustrem w czasie trzymania świecy - to właśnie ona dała początek innym legendom, w tym tej o Candymanie.

W historii o tytule Bloody Merry Harley Quinn natrafia na grupę nastolatków, którzy włamali się do hotelu Gotham Riverfront. Ich celem jest odnalezienie Krwawej Mary, która ma odpowiadać za szereg morderstw dokonanych w ostatnich dniach w mieście. Antybohaterka przyłącza się do młodych ludzi, by później wraz z nimi odnaleźć ciało strażnika, z którego wyssano krew.

Koniec końców na miejsce przybywa sam Darkseid, który również szuka Krwawej Mary. Jak wynika z jego słów, kobieta ta była w przeszłości jedną z Furii planety Apokolips, lecz przeprowadzone na prototypie mother boxu eksperymenty sprawiły, że przemieniła się ona w wampirzycę. Od tego czasu pała żądzą zemsty, odbierając życie wszystkim, którzy przyzywają ją na Ziemię.

Are You Afraid of Darkseid #1 - plansze

Darkseid i Harley Quinn ostatecznie pokonali Krwawą Mary, wykorzystując w tym celu m.in. drewniany młot antybohaterki naładowany promieniami Omega.