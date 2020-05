Harley Quinn w klasycznych kolorach i bardziej komiksowa Huntress na nowych szkicach

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) to zrealizowana na podstawie komiksów DC produkcja, która ukazuje, jak Harley Quinn, Huntress, Black Canary i Renee Montoya ruszają na odsiecz nastoletniej Cassandrze Cain. Teraz otrzymaliśmy dwa nowe szkice koncepcyjne pokazujące, jak mogły wyglądać Harley Quinn i Huntress.

Na szkicu z Harley (Margot Robbie) widzimy bohaterkę w komiksowych kolorach, które zawsze były tożsame z tą bohaterką. W filmie postawiono ostatecznie na inny kierunek, a nawiązanie do klasycznego kostiumu bohaterki i tak znalazło się w historii. Mamy też inny wizerunek Łowczyni, w którą wcieliła się Mary Elizabeth Winstead. Był to początkowy projekt i zakładał bardziej komiksowy wizerunek bohaterki. Od tej wizji także ostatecznie odeszli twórcy. Zobaczcie szkice:

Unused Variant for Harley Quinn’s Hero Look. It was a swing and a miss, but I always loved her classic colors. #birdsofprey #harleyquinn pic.twitter.com/eFPbe9xBTW

— Greg Hopwood (@greghops) May 21, 2020