"To przecież dla dzieci", czyli odtwórczyni profesor Sprout krytykuje dorosłych fanów Harry'ego Pottera

fot. Warner Bros.

Reklama

Miriam Margolyes zasłynęła ze swojego angażu w serię o Harrym Potterze, gdzie wcieliła się w profesor Pomonę Sprout. Aktorka podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat niekończącej się więzi między czarodziejską sagą a jej fanami. Nie powstrzymała się od szczerych, ale i kontrowersyjnych słów.

Harry Potter - Margolyes o dorosłych fanach serii

Aktorka nie może się nadziwić, obserwując zachowanie niektórych pełnoletnich miłośników Harry'ego Pottera. W wywiadzie dla 1News podkreśliła, że seria jest przeznaczona dla dzieci.

- Martwię się o fanów Harry'ego Pottera, bo powinni już mieć to za sobą. Wiesz, to było 25 lat temu i to jest seria dla dzieci. Ale oni w tym utknęli.

Za przykład Margolyes podała parę młodą, która zorganizowała swoje wesele w stylu serii o słynnym czarodzieju.

- Pomyślałam sobie: "Boże, jaka będzie ich pierwsza, pełna zabawy noc?" Nawet nie mogę o tym myśleć.

Kończąc swoją wypowiedź, aktorka zaznaczyła, że wciąż uważa tę serię za "wspaniałą" i wyraziła swoją wdzięczność za możliwość występu.

Choć Margolyes może wydawać się, że przygoda Harry'ego Pottera dobiegła końca, Warner Bros. tak nie uważa. Trwają prace nad serialowym rebootem serii J.K. Rowling, który ma zadebiutować już w 2026 roku. Nowa adaptacja jest zapowiadana jako "wierna adaptacja książek".

Zobacz także:

Harry Potter - filmy według Rotten Tomatoes [RANKING]

Tak krytycy oceniają wszystkie filmy z franczyzy Harry'ego Pottera. Zobaczcie, jak wypadają Fantastyczne zwierzęta w porównaniu do pozostałych filmów.

11. Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda (2018) - 36% pozytywnych recenzji krytyków na Rotten Tomatoes

Przypomnijmy, że wszystkie produkcje są dostępne na HBO Max.