Ile naprawdę kosztowało Arcane? Twórcy korygują doniesienia o budżecie

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Arcane to jedna z najlepszych adaptacji gier w historii. Niedawno dobiegł końca 2. sezon. Jeszcze w jego trakcie widać było w mediach spekulacje na temat budżetu produkcji. Wówczas można się było dowiedzieć, że Arcane kosztowało 250 mln dolarów, co byłoby ogromną kwotą, największą za serial animowany. Do tych doniesień odniosły się osoby bliskie Riot Games oraz samej produkcji Netflixa. Wypowiedzi udzielił m.in. Alex Seaver, producent wykonawczy muzyki:

Serial jest stworzony przez Riot Games, co jest jednym z powodów, dlaczego tworzenie go trwało tak długo. Było dużo artykułów o tym, jak drogi jest to serial. To przez to, że jesteśmy studiem growym, a nie filmowym czy telewizyjnym. To też po części powód dlaczego niektórzy mówią, że złamaliśmy klątwę adaptacji gier wideo. Ci ludzie po prostu kochają tę grę. W końcu ją zrobili. Nie pożyczaliśmy praw tradycjonalistom z telewizji, co też może oczywiście zadziałać. Ale dla czegoś takiego jak Arcane potrzebny był dodatkowy, wyjątkowy smak. Dlatego robiliśmy animacje sami w Paryżu w studiu Fortiche.

Do samej podanej wysokości budżetu serialu odniósł się jego showrunner, Christian Linke:

Po pierwsze, to ta liczba nie jest dokładna. Zawiera ona kampanię marketingową. To nie była część budżetu Arcane. To i tak droga seria - taki był zamiar. Naszym marzeniem było stworzenie serialu animowanego, który ma jakość kinowych animacji.

Współzałożyciel Riot Games, Marc Merrill na Reddicie wspomniał o tym, że stworzenie jednej minuty Arcane kosztowało 1/3 lub 1/4 tego ile na jedną minutą wydaje Illumination lub Pixar.

Lista wszystkich adaptacji gier w produkcji