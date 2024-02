Harry Potter - trzech scenarzystów walczy o pracę nad serialem. Jeden z nich pracował nad Sukcesją

Źródło: materiały prasowe

Reklama

Serial Harry Potter, nad którym pracuje HBO, niezwykle elektryzuje fanów książek JK Rowling. Niecierpliwie czekają na ogłoszenie castingu do głównych ról, ale jak na razie poznaliśmy tylko nazwiska scenarzystów.

Serwis Deadline przekazał, że na początku lutego grono scenarzystów ubiegających się o napisanie adaptacji powieści o słynnym czarodzieju zostało zawężone do trzech finalistów. Według źródeł są to: Francesca Gardiner, Tom Moran i Kathleen Jordan. Będą mogli udoskonalać swoje scenariusze przez kilka następnych miesięcy. W czerwcu ma zostać podjęta decyzja, kto zostanie zatrudniony w serialu. Przedstawiciele HBO Max oraz studio Warner Bros. Television odmówili komentarza w tej kwestii.

Wstępna selekcja scenarzystów została przeprowadzona w Los Angeles, a następnie w Londynie, gdzie zainteresowani przedstawiali swoje wizje serialu o Harrym Potterze. Rowling była zaangażowana w ten proces. Deadline uważa, że może istnieć możliwość zatrudnienia więcej niż jednego z wybranych scenarzystów, a HBO Max jest otwarte na opracowanie więcej niż jednego pomysłu opartego na powieściach Harry'ego Pottera.

Co wiemy o finałowej trójce scenarzystów serialu o Harrym Potterze?

Francesca Gardiner była konsultantką produkcji w 3. i 4. sezonie Sukcesji - pracowała nad kreacją Jessego Armstronga. Ponadto była producentem wykonawczym Mrocznych materii, a także współproducentką wykonawczą Obsesji Eve. Pisała też scenariusze do The Rook i The Man in the High Castle.

Z kolei Tom Moran to brytyjski scenarzysta, który stworzył serial The Devil's Hour. Pracował także nad serialem science-fiction The Feed i dramatem policyjnym Wild Bill.

Natomiast Kathleen Jordan stworzyła dla serwisu Netflix serial Nastoletnie łowczynie nagród. Obecnie pracuje nad nadchodzącym serialem The Decameron.

Według Davida Zaslava, prezesa Warner Bros. Discovery, seria o Harrym Potterze zadebiutuje na platformie HBO Max w 2026 roku.