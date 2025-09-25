placeholder
Emma Watson przerywa milczenie. Komentuje kontrowersyjne poglądy J.K. Rowling

Emma Watson wspiera osoby transpłciowe. Jednocześnie, mimo różnicy poglądów, wciąż darzy ciepłym uczuciem J.K. Rowling​, która działa przeciwko nim. Aktorka zdaje sobie sprawę, że trudno połączyć te dwie rzeczy, ale próbuje.
Paulina Guz
J.K. Rowling 
Emma Watson wcielała się w Hermionę Granger w głośnej serii filmów Harry Potter. Aktorka pojawiła się w podcaście Jaya Shetty'ego i udzieliła obszernego wywiadu. Głównym tematem było to, dlaczego odsunęła się od blasku reflektorów. Pojawił się jednak również wątek J.K. Rowling, autorki historii o Chłopcu, który przeżył. Pisarka z powszechnie lubianej i szanowanej osoby stała się kontrowersyjną postacią, między innymi ze względu na jej poglądy o osobach transpłciowych i działanie przeciwko nim. Nie tylko wielu fanów odsunęło się od niej, ale również aktorzy, którzy przez lata grali bohaterów jej książek. Watson wyjaśniła, jak wyglądało to w jej przypadku.

J.K. Rowling i Emma Watson - kulisy konfliktu 

Pierwsze zgrzyty w relacji J.K. Rowling i Emmy Watson zaczęły się w 2020 roku, gdy autorka książek o Harrym Potterze opublikowała niesławny esej dotyczący osób transpłciowych i jak rzekomo takie jednostki grożą prawom kobiet. W tamtym czasie aktorka skomentowała: „Osoby transpłciowe są tym, za kogo się podają i zasługują na to, by żyć swoim życiem bez ciągłego kwestionowania ich praw”. Jeśli chodzi o publiczne wypowiedzi, w 2022 roku na rozdaniu nagród BAFTA powiedziała też sławne słowa: „Jestem tu dla WSZYSTKICH czarownic”. Biorąc pod uwagę kontekst i ton wypowiedzi, to również zostało zinterpretowane jako okazanie przez nią wsparcia dla grupy atakowanej przez Rowling. Jak możecie zauważyć, artystka zdawała się unikać rzucania nazwiskami. Jest jednak otwarcie aktywistką i wspiera prawa LGBT. 

Emmy Watson komentuje poglądy J.K. Rowling

Emma Watson powiedziała Shetty'emu, że wciąż ceni sobie czas spędzony z J.K. Rowling na planie Harry'ego Pottera. Nie chciałaby, by odmienne opinie stanęły między nią o osobami, na których jej zależy. „Moim najgłębszym marzeniem jest to, aby ludzie, którzy nie zgadzają się z moim zdaniem, będą mnie nadal kochać i mam nadzieję, że ja nadal będę mogła kochać ludzi, z którymi niekoniecznie podzielam poglądy” – powiedziała.

Aktorka była zdenerwowana faktem, iż rozmowa z pisarką „nigdy nie była możliwa”. Sama pozostaje otwarta na dyskusję, jednak podkreśla: „Po prostu nie chcę mówić niczego, co nadal będzie podsycać naprawdę toksyczną debatę”. Powiedziała, że obecnie nie wypowiada się na temat osób transpłciowych nie dlatego, że nie obchodzi ją ten problem czy sama Rowling, ale dlatego, że sposób, w jaki jest prowadzona ta konwersacja, jest dla niej bolesny. Na końcu podsumowała, że zawsze będzie wdzięczna pisarce za stworzenie postaci Hermiony Granger i „nie ma świata, w którym mogłaby wymazać ją albo to”. „Po prostu nie wiem, co innego mogłabym zrobić, jak tylko połączyć te dwie pozornie niekompatybilne rzeczy i mieć nadzieję, że pewnego dnia się rozwiążą” – zakończyła ten wątek. 

Źródło: Deadline

Emma Watson harry potter 
