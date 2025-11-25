fot. materiały prasowe

How To Make A Killing ma swój zwiastun. To czarna komedia w reżyserii Johna Pattona Forda (Na złej drodze), w której Glen Powell gra główną rolę. Popularny aktor jest rozchwytywany, więc zazwyczaj widzimy go na ekranach co kilka miesięcy. Niedawno był w Uciekinierze, a wcześniej w serialu Chad Powers.

How To Make a Killing - zwiastun

W obsadzie czarnej komedii są Glen Powell, Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick, Zach Woods, Topher Grace oraz Raff Law.

How To Make a Killing - opis fabuły

Bohaterem historii jest Becket Redfellow, syn Mary, dziedziczki fortuny Redfellowów, która została odcięta od spadku, gdy Beckett się urodził. Kiedy kobieta umiera w biedzie i samotności, Beckett postanawia spełnić jej wiarę w to, że jego przeznaczeniem była wielkość - bez względu na to, jak ma to osiągnąć. Bezlitośnie chce zdobyć to, co według Mary zostało mu ukradzione. Bohater wymyśla zabójczy plan eliminacji wszystkich siedmiu Redfellowów, którzy stoją pomiędzy nim a spadkiem.

Czy pieniądze dają szczęście? Gdy dziedzice po kolei umierają w bardzo wymyślnych wypadkach, Beckett jest pewny, że jak najbardziej kasa daje mu szczęście. Musi jednocześnie rozwijać relację z dziewczyną Ruth, dla której pieniądze nic nie znaczą, oraz z Julią, dawną miłością z przeszłości, która uwielbia pieniądze.

How To Make a Killing - premiera w USA odbędzie się 20 lutego 2026 roku. Data premiery w Polsce nie jest znana.