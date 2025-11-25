Jill Freud nie żyje. Dzięki tej aktorce mamy Łucję z Opowieści z Narnii

Post Emmy Freud na Instagramie: https://www.instagram.com/p/DRbuvuHDXWr/?utm_source=ig_embed

Jill Freud jest najbardziej znana z roli Pat w filmie To właśnie miłość. Występowała również na londyńskim West Endzie i w brytyjskiej telewizji. „Została aktorką/producentką i przez 30 lat prowadziła dwie renomowane grupy teatralne w Suffolk – zatrudniając setki aktorów, którzy kochali ją za jej pasję, troskę, pyszną zapiekankę, oddanie lokalnemu teatrowi i troskę o prawa aktorów” – napisała Emma Freud, córka artystki.

Jill Freud: dzięki niej mamy Łucję z Opowieści z Narnii

Jill Freud była także inspiracją do stworzenia Łucji Pevensie, jednej z głównych bohaterek Opowieści z Narnii. Jak to się stało? Jako nastolatka została ewakuowana z bombardowanego Londynu do podoxfordzkiej miejscowości. Zamieszkała w domu pisarza C.S. Lewisa. Początkowo jednak nie wiedziała, że ma do czynienia ze znanym pisarzem. „Dwa tygodnie później zobaczyłam jego książki na półce i połączyłam kropki. Zdałam sobie sprawę, że mężczyzna, z którym mieszkam pod jednym dachem, to mój literacki idol” – zdradziła aktorka.

Dopiero wiele lat później Freud dowiedziała się, że dzięki niej narodziła się postać Łucji. Uświadomił jej to pasierb C.S. Lewisa. „Nie wiedziałam, że miałam jakikolwiek wpływ na książkę. Dopiero trzy lata temu jego pasierb napisał do mnie: Domyślam się, że wiesz, że byłaś prototypem Lucy? Nie wiedziałam. Chyba powinnam znów przeczytać książkę, by zobaczyć, jaka jestem naprawdę” – powiedziała Freud w wywiadzie z 2005 roku.

Co ciekawe, dzięki znajomości z autorem Opowieści z Narnii, Freud poznała też innego znanego pisarza, J. R. R. Tolkiena, twórcę Władcy pierścieni.

