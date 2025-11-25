Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Jill Freud nie żyje. Dzięki tej aktorce mamy Łucję z Opowieści z Narnii

Jill Freud nie żyje. Informację przekazała jej córka Emma. Aktorka miała 98 lat w chwili śmierci. Choć wiele osób tego nie wie, to właśnie ona była inspiracją dla C.S. Lewisa​ przy tworzeniu postaci Łucji. Stoi za tym interesująca historia.
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Jill Freud 
książki opowieści z narnii
Jill Freud - aktorka, inspiracja dla Łucji z Opowieści z Narnii Post Emmy Freud na Instagramie: https://www.instagram.com/p/DRbuvuHDXWr/?utm_source=ig_embed
Reklama

Jill Freud jest najbardziej znana z roli Pat w filmie To właśnie miłość. Występowała również na londyńskim West Endzie i w brytyjskiej telewizji. „Została aktorką/producentką i przez 30 lat prowadziła dwie renomowane grupy teatralne w Suffolk – zatrudniając setki aktorów, którzy kochali ją za jej pasję, troskę, pyszną zapiekankę, oddanie lokalnemu teatrowi i troskę o prawa aktorów” – napisała Emma Freud, córka artystki. 

Jill Freud: dzięki niej mamy Łucję z Opowieści z Narnii

Jill Freud była także inspiracją do stworzenia Łucji Pevensie, jednej z głównych bohaterek Opowieści z Narnii. Jak to się stało? Jako nastolatka została ewakuowana z bombardowanego Londynu do podoxfordzkiej miejscowości. Zamieszkała w domu pisarza C.S. Lewisa. Początkowo jednak nie wiedziała, że ma do czynienia ze znanym pisarzem. „Dwa tygodnie później zobaczyłam jego książki na półce i połączyłam kropki. Zdałam sobie sprawę, że mężczyzna, z którym mieszkam pod jednym dachem, to mój literacki idol” – zdradziła aktorka. 

Dopiero wiele lat później Freud dowiedziała się, że dzięki niej narodziła się postać Łucji. Uświadomił jej to pasierb C.S. Lewisa. „Nie wiedziałam, że miałam jakikolwiek wpływ na książkę. Dopiero trzy lata temu jego pasierb napisał do mnie: Domyślam się, że wiesz, że byłaś prototypem Lucy? Nie wiedziałam. Chyba powinnam znów przeczytać książkę, by zobaczyć, jaka jestem naprawdę” – powiedziała Freud w wywiadzie z 2005 roku. 

Co ciekawe, dzięki znajomości z autorem Opowieści z Narnii, Freud poznała też innego znanego pisarza, J. R. R. Tolkiena, twórcę Władcy pierścieni.

Jill Freud: post córki po śmierci matki

Źródło: Deadline

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Jill Freud 
książki opowieści z narnii
Reklama
placeholder
Powiązane książki
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Wicked
-
Spoilery

Wicked: Na dobre - reżyser odmówił pokazania Universal tego kadru. Miał dobry powód

2 Netflix logo
-

Tak oglądamy w Polsce: Netflix i YouTube królują, telewizory przeżywają renesans

3 Bond - Spectre - Daniel Craig
-

Producentka Bonda tworzy adaptację Szekspira. Jest obsada - brak wielkiej gwiazdy zaskakuje

4 Chudy i Buzz Astral na grafice z Toy Story 5
-

Toy Story 5 - aktualizacja. "Jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza"

5 How To Make a Killing
-

How To Make A Killing - zwiastun. Glen Powell bierze udział w bezwzględnej grze o spadek

6 Dzień świstaka - Bill Murray
-

Najlepsze komedie w historii. W prestiżowym rankingu wygrał film, który Polacy uwielbiają

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e228

Moda na sukces

s28e14

The Voice

s42e297

Ridiculousness

s42e298

Ridiculousness

s42e299

Ridiculousness

s42e300

Ridiculousness

s42e301

Ridiculousness

s42e302

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Project Motor Racing

25

lis

Gra

Project Motor Racing
A.I.L.A

25

lis

Gra

A.I.L.A
Ironwood

26

lis

Gra

Ironwood
Rozdzieleni

26

lis

Film

Rozdzieleni
Zwierzogród 2

26

lis

Film

Zwierzogród 2
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joel Kinnaman
Joel Kinnaman

ur. 1979, kończy 46 lat

Dougray Scott
Dougray Scott

ur. 1965, kończy 60 lat

Christina Applegate
Christina Applegate

ur. 1971, kończy 54 lat

Katie Cassidy
Katie Cassidy

ur. 1986, kończy 39 lat

Izabela Kuna
Izabela Kuna

ur. 1970, kończy 55 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 The Outer Worlds 2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

2
-

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

3
-

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

5

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

6

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 331-336. Co się wydarzy?

7

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

8

MasterChef 14: kto wygrał program? Oto zwycięzca

9

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV