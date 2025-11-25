Toy Story 5 - aktualizacja. "Jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza"

Fot. Materiały prasowe

Tim Allen po raz kolejny wybierze się na „koniec świata i jeszcze dalej” w Toy Story 5. Aktor, który podkłada głos Buzzowi Astralowi, poinformował fanów, że skończył już nagrywać swoje dialogi do filmu, a także napisał, jak ważna jest dla niego rola zabawkowego kosmonauty.

Skończyłem nagrywać w piątek moje dialogi do Toy Story 5. Naprawdę to na mnie wpłynęło. Kocham tych twórców, tę historię i jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza przez te wszystkie lata - napisał na platformie X.

Toy Story 5 - fabuła i scena z Buzzem Astralem

Toy Story 5 w dużej mierze skupi się na postaci Jessie, która zostanie nowym szeryfem wśród zabawek, teraz należących do Bonnie. Tym razem bohaterowie będą musieli rywalizować z elektronicznym gadżetem, który dostanie dziewczynka. "Lilypad" będzie naciskał, by Bonnie szybciej dorosła i porzuciła swoje stare zabawki.

Nie znamy więcej szczegółów na temat fabuły, ale Tim Allen zapowiedział, że na samym początku filmu zostanie pokazana genialna scena z Buzzem Astralem, na którą warto czekać:

Tom i ja - Woody i ja - znów się spotykamy. I jest niesamowita scena otwierająca film z Buzzem Astralem. Tyle mogę ci zdradzić, ale nic więcej.

Toy Story 5 zadebiutuje 19 czerwca 2026 roku w kinach. Dajcie znać, czy planujecie wybrać się na seans. Czekamy na Wasze komentarze!

