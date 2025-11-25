Reklama
Toy Story 5 - aktualizacja. "Jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza"

Tim Allen zdradził, że nagrał już swoje kwestie do Toy Story 5. Zapowiedział także "niesamowitą" scenę otwierającą film z Buzzem Astralem w roli głównej. Zobaczcie sami.
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Tim Allen 
toy story 5
Chudy i Buzz Astral na grafice z Toy Story 5 Fot. Materiały prasowe
Tim Allen po raz kolejny wybierze się na „koniec świata i jeszcze dalej” w Toy Story 5. Aktor, który podkłada głos Buzzowi Astralowi, poinformował fanów, że skończył już nagrywać swoje dialogi do filmu, a także napisał, jak ważna jest dla niego rola zabawkowego kosmonauty.

Skończyłem nagrywać w piątek moje dialogi do Toy Story 5. Naprawdę to na mnie wpłynęło. Kocham tych twórców, tę historię i jestem zaszczycony, że mogę nosić kombinezon Buzza przez te wszystkie lata - napisał na platformie X. 

Toy Story 5 - fabuła i scena z Buzzem Astralem

Toy Story 5 w dużej mierze skupi się na postaci Jessie, która zostanie nowym szeryfem wśród zabawek, teraz należących do Bonnie. Tym razem bohaterowie będą musieli rywalizować z elektronicznym gadżetem, który dostanie dziewczynka. "Lilypad" będzie naciskał, by Bonnie szybciej dorosła i porzuciła swoje stare zabawki

Nie znamy więcej szczegółów na temat fabuły, ale Tim Allen zapowiedział, że na samym początku filmu zostanie pokazana genialna scena z Buzzem Astralem, na którą warto czekać: 

Tom i ja - Woody i ja - znów się spotykamy. I jest niesamowita scena otwierająca film z Buzzem Astralem. Tyle mogę ci zdradzić, ale nic więcej. 

Toy Story 5 zadebiutuje 19 czerwca 2026 roku w kinach. Dajcie znać, czy planujecie wybrać się na seans. Czekamy na Wasze komentarze!

Szalone teorie z bajek Disneya i Pixara. Auta zabiły swoich właścicieli?

arrow-left Fot. Disney, Pixar arrow-right

