Producentka Bonda tworzy adaptację Szekspira. Jest obsada - brak wielkiej gwiazdy zaskakuje

Barbara Broccoli, producentka Jamesa Bonda, od jakichś pięciu lat szykuje nowy film, zatytułowany Othello. Wreszcie zdołała zebrać fundusze na jego zrealizowanie. Twórczyni potwierdziła, że zdjęcia odbędą się jesienią 2026 roku w Katarze. Dodała, że w obsadzie są Rachel Brosnahan, Cynthia Erivo i David Oyelowo. Przy czym Oyelowo ma odpowiadać również za reżyserię.
Co ciekawe, Broccoli nie wspomniała nic o Danielu Craigu. Co jest o tyle dziwne, że aktor również od lat stara się o przeniesienie sztuki Othello (w której grał jedną z głównych ról) na ekran. W mediach zawsze przedstawiono to jako ich kolejny wielki wspólny projekt po Jamesie Bondzie. Roger Friedman z Showbiz411 twierdzi jednak, że według jego źródeł były agent 007 nadal jest zaangażowany w powstanie filmu i należy do obsady. Miejcie na uwadze, że na razie nie dostaliśmy na to oficjalnego potwierdzenia.
Othello - informacje
Othello to sztuka z 2016 roku na podstawie tragedii Williama Szekspira, w której Daniel Craig grał Jago, Rachel Brosnahan Desdemonę, a David Oyelowo tytułową postać. Została wyreżyserowana przez Sama Golda i była krótko wystawiana w Nowym Jorku. Zebrała w większości bardzo pozytywne recenzje.
Barbara Broccoli od około pięciu lat pracuje nad przeniesieniem sztuki na ekran i wreszcie zebrała na ten cel odpowiednie środki. Co wiemy o adaptacji? Początkowo to Gold miał wyreżyserować film, ale plany uległy zmianie i zastąpi go Oyelowo. Na ekranie Brosnahan ponownie zagra Desdemonę, a Oyelowo Otello. Deadline informuje, że Erivo wcieli się za to w w Emilię, służącą Desdemony. To na razie wszystko, co wiemy. Fani jednak najbardziej czekają na jakiekolwiek nowe informacje o udziale Craiga.
