The Electric State 2? Reżyserzy nie chcą filmu, ale mają inny plan!

The Electric State już w Netflixie i, jak to zazwyczaj bywa przy głośnych i drogich projektach, trwają już rozmowy o potencjalnym uniwersum. W jednym z wywiadów reżyserzy, bracia Russo, zostali zapytani o ewentualne The Electric State 2. Czy w ogóle biorą pod uwagę filmowy sequel?

The Electric State - wpadka na plakacie

The Electric State 2: Bracia Russo ma razie wykluczają filmowy sequel

W rozmowie z Entertainment Weekly bracia Russo otwarcie przyznali, że The Electric State 2 nie powstanie w formie filmu, ale mają inne plany na rozwój tego uniwersum.

– Kochamy immersyjne światy, więc zawsze staramy się tak je budować, by była przestrzeń na kolejne historie, ponieważ to lubimy. Mamy grę, która została opublikowana wraz z filmem, oraz rozmawiamy o potencjalnym pomyśle na serial The Electric State, ale na razie nie dyskutujemy o sequelu.

Wszystko będzie zależeć od wyników oglądalności. Jeśli The Electric State odniesie sukces, Netflix może być zainteresowany rozbudową uniwersum. Jednak stawka i oczekiwania są bardzo wysokie, ponieważ budżet przekraczający 300 mln dolarów pokazał, że to niezwykle kosztowna produkcja.

Problemem mogą być negatywne recenzje krytyków, którzy nie byli łaskawi dla produkcji braci Russo, ale jednocześnie widzowie oceniają go o wiele lepiej.