Są pierwsze recenzje aktorskiej wersji bajki Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków. Jak wiemy, wokół filmu było wiele kontrowersji jeszcze przed premierą. Krytykowano casting Rachel Zegler, krasnoludki zrobione za pomocą CGI, a także kostiumy, które zdaniem wielu internautów wyglądały niskobudżetowo. Wielu krytyków już miało okazję obejrzeć film i z ich recenzji wynika, że produkcja zdecydowanie nie zasługuje na tak duży hejt online, ale jednocześnie – jest zbędna i boleśnie przeciętna.

Śnieżka - ocena w Rotten Tomatoes

Śnieżka ma tylko 47% pozytywnych opinii krytyków w serwisie Rotten Tomatoes. To oznacza, że film ma status Zgniłego. W chwili pisania tego artykułu jest 98 recenzji. Średnia ocen wynosi 5.40 na 10. Nasz redaktor Dawid Muszyński również już jest po seansie i był jeszcze surowszy. Wystawił nowemu live-action Disneya ocenę 3 na 10.

Śnieżka - pierwsze recenzje

Choć na początku widzowie nie byli przekonani do Rachel Zegler w roli Królewny Śnieżki, ponieważ aktorka miała kilka słów krytyki w stronę oryginalnej bajki, to ze słów krytyków wynika, że jej występ jest jednym z niewielu elementów, który autentycznie zachwyca.

Po tej wielkiej fali hejtu jeszcze przed premierą, Śnieżka okazała się... w porządku. Najlepszą częścią jest Rachel Zegler dzięki swojemu talentowi wokalnemu, urokowi i naturalnej energii księżniczki Disneya. Gal Gadot została źle obsadzona, a Kransoludki wyglądają po prostu źle.

Zdecydowanie więcej nieprzychylnych słów otrzymała Gal Gadot w roli Złej Królowej, co już widać po powyższym cytacie. Choć większość recenzentów zgadza się, że wyglądała niczym wyjęta z bajki, to niektórym nie przypadło do gustu jej aktorstwo:

Jej Zła Królowa waha się między akceptowalnym kiczem a wymuszonym występem z okropnym sposobem mówienia i niespójną mimiką twarzy— Manuel São Bento z FandomWire.

Śnieżka

Wielu z was pewnie ciekawi jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów filmu – krasnoludki ożywione za pomocą CGI. Większość recenzentów zgadza się, że modele postaci wyglądają sztucznie i zaburzają immersję. Poza nimi jednak Śnieżka ponoć prezentuje się bardzo dobrze pod kątem wizualnym.

Czy bardzo zmieniono oryginalną historię? Według krytyków nie. Największą różnicą miałby być fakt, że postać grana przez Rachel Zegler jest mniej bierna niż w animowanej bajce i rzeczywiście sama popycha akcję do przodu. Poza tym jednak to stosunkowo wierna adaptacja. Scenariusz za to nie jest zły, ale nie jest też wybitny.

Śnieżka - ostateczny werdykt

Co ciekawe, gdyby przyjrzeć się bliżej recenzjom, pada wiele dobrych słów na temat Śnieżki: dobre aktorstwo, piękne przesłanie, ładna oprawa wizualna. Niektórzy krytycy wprost przyznają, że podobał im się film, chociażby Owen Gleiberman Variety czy David Rooney z The Hollywood Reporter. Większość recenzentów zgadza się też, że to nie jest najgorszy remake Disneya, wbrew temu, co mówi się online.

Mimo to, jak pokazaliśmy na początku, średnia ocen jest boleśnie przeciętna. Dlaczego? Można wywnioskować, że najzwyczajniej w świecie film nie zrobił dużego wrażenia na widzach i nie zapadł im w pamięć, nawet jeśli nie miał wybitnie złego scenariusza czy scenografii. Było już wiele różnych wersji historii Królewny Śnieżki i na ich tle live-action Disneya zdaje się niczym nie wyróżniać.